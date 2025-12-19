Pampa Energía lanzó el podcast “Pampa: 20 años de historia”, una producción sonora que propone un recorrido por las dos décadas de desarrollo de la compañía a partir de los testimonios de sus principales protagonistas. La iniciativa busca reconstruir, desde adentro, las decisiones estratégicas, los aprendizajes y los momentos clave que marcaron el crecimiento de una de las empresas más relevantes del sector energético argentino.

Un formato novedoso en la industria energética

Con la conducción de la periodista Luciana Geuna, la serie adopta un enfoque narrativo e intimista, un formato poco explorado en la industria energética local. A lo largo de nueve capítulos, el podcast reúne conversaciones con Marcelo Mindlin, Damián Mindlin, Ricardo Torres, Gustavo Mariani, Nicolás Mindlin y otros directores y autoridades de la compañía, quienes relatan en primera persona los procesos que definieron la evolución de Pampa Energía.

El primer episodio, estrenado este jueves en Spotify, tiene como eje el testimonio de Marcelo Mindlin. En ese capítulo inicial, el empresario repasa el nacimiento de Pampa en 2005 y el espíritu fundacional que impulsó su creación. El relato aborda el contexto en el que se tomaron las primeras decisiones estratégicas, los desafíos de los comienzos y los aprendizajes surgidos en etapas críticas para la organización.

Los hitos que marcaron la expansión

Cada uno de los capítulos reconstruye momentos clave del crecimiento de la compañía. Entre ellos, se destacan los primeros pasos y las apuestas iniciales, el impacto que significó la adquisición de Petrobras Argentina, la integración de distintas culturas corporativas y equipos de trabajo, y la posterior consolidación de Pampa en el negocio de la generación eléctrica.

El recorrido también incluye el desarrollo de las áreas de gas y petróleo, que se convirtieron en pilares fundamentales del portafolio de la empresa y acompañaron su posicionamiento como uno de los principales actores del sector energético a nivel nacional.

La serie incorpora además un capítulo dedicado al trabajo social de Pampa Energía, a partir del testimonio de Pablo Díaz y la experiencia de la Fundación Pampa. Este episodio pone el foco en las iniciativas de impacto social impulsadas por la compañía y en el rol que estas acciones cumplen dentro de su estrategia institucional.

Una mirada humana sobre la historia empresarial

“Pampa: 20 años de historia” busca comunicar el recorrido de la empresa desde una perspectiva emocional y cercana, sin perder el rigor informativo. A través de entrevistas y charlas distendidas, el podcast pone en valor la trayectoria y la visión estratégica de la compañía, al tiempo que revela el componente humano detrás de los grandes proyectos y decisiones.

El primer episodio ya se encuentra disponible en Spotify y marca el inicio de una serie que continuará publicándose durante los próximos meses. Con cada nuevo capítulo, el podcast ampliará el relato sobre la historia de Pampa Energía y su evolución a lo largo de dos décadas dentro del sector energético argentino.