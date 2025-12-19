Argentina, diciembre 2025.- La gestión patrimonial ganó un lugar central en la agenda financiera de individuos y empresas que buscan tomar decisiones de inversión con mayor claridad y proyección. IOL Inversiones -la plataforma digital que este año superó los dos millones de clientes- destaca su unidad de Wealth Management, un área que se transformó en un puente clave entre los inversores y un mercado financiero cada vez más dinámico.

Con el cierre del año, la búsqueda de orden, protección y crecimiento del patrimonio se volvió una prioridad para inversores que buscan manejar mejor su liquidez, dolarizar sus carteras de forma eficiente y equilibrar riesgo y rendimiento en un escenario macro todavía cambiante. La unidad de Wealth Management de IOL acompaña esa demanda con un servicio totalmente gratuito.

“Hoy los usuarios no solo buscan alternativas de corto plazo para rentabilizar sus inversiones; también quieren entender, planificar y tomar decisiones con respaldo profesional pensando en su futuro financiero. Desde la jubilación hasta la construcción de un patrimonio de largo plazo, Wealth Management se convierte en ese espacio intermedio entre la autogestión y una planificación estratégica”, señala Enrique Chimeno, Commercial Manager de IOL.

Con un 2025 marcado por la brecha cambiaria, la volatilidad y la reaparición de los rendimientos en moneda dura, el equipo de Wealth Management detectó un fuerte incremento en consultas vinculadas a:

Construcción de carteras balanceadas en dólares, combinando bonos soberanos, corporativos y CEDEARs.

Planificación patrimonial familiar, especialmente para quienes apuntan a proteger ahorros y ordenar horizontes de inversión.

Dolarización eficiente a través de herramientas como CCL simple y activos listados en EE.UU.

Cada usuario del segmento accede a portafolios diseñados a medida según su perfil de riesgo -conservador, moderado o agresivo- junto atención y asesoramiento personalizado para la gestión de su portafolio, para ajustar la estrategia en función del contexto macro y los movimientos del mercado de capitales.

Además del acompañamiento uno a uno, los clientes de Wealth Management acceden a espacios de networking y webinars exclusivos con economistas, traders y especialistas del ecosistema financiero, que les permiten ampliar su educación financiera y potenciar su toma de decisiones.

A 25 años de su lanzamiento, IOL Inversiones consolida así un segmento pensado para quienes necesitan mayor profundidad de análisis y un seguimiento profesional para transitar 2026 con mayor previsión, orden y claridad financiera.