Dólar, FMI, ajuste y credibilidad: el rey está desnudo

“Cuando llegó el día de la fiesta, los tejedores le trajeron al rey la tela cortada y cosida, haciéndole creer que lo vestían y le alisaban los pliegues. Al terminar, el rey pensó que ya estaba vestido, sin atreverse a decir que él no veía la tela. Y vestido de esta forma, es decir, totalmente desnudo, montó a caballo para recorrer la ciudad; por suerte, era verano y el rey no padeció el frío. Todas las gentes lo vieron desnudo y, como sabían que el que no viera la tela era por no ser hijo de su padre, creyendo cada uno que, aunque él no la veía, los demás sí, por miedo a perder la honra, permanecieron callados y ninguno se atrevió a descubrir aquel secreto...”

El conde Lucanor. Cuento XXXII. Don Juan Manuel (año 1.331)

Otro error de diagnóstico (y van)

Hace menos de cuarenta y ocho horas, el Presidente Mauricio Macri dio un discurso incomprensible en el que contó que el Fondo Monetario Internacional iba a adelantar parte de los u$s 50.000 millones para cumplir con el programa financiero y volvió a referirse a la situación económica desde las referencias metereológicas y el optimismo sciolista del “con fe y esperanza todo va a salir bien”.

El mensaje lo dirigió a “los mercados” quienes, semanas atrás, afirmaban: “El dólar sube porque el mercado cree que el país puede incumplir con sus compromisos financieros durante el 2019 y esto provoca nerviosismo y desconfianza”. Afirmación que algunos analistas repetían y acompañaban con explicaciones sobre el riesgo país o la evolución en el precio de los seguros contra default.

Perspectiva que suponía que el Banco Central no utilizaría las reservas para cumplir con el programa financiero en el escenario más adverso y que los mercados financieros permanecerían cerrados hasta el 2020 incluido (un supuesto como mínimo poco plausible). Tras el discurso del presidente, se conoció que el FMI adelantaría los fondos previstos “blindando” el programa financiero y alejando la posibilidad de default. Es decir, el anuncio disminuyó a cero la probabilidad del evento que “los mercados” asociaban a la suba del dólar.

¿El dólar dejó de subir? No. ¿La crisis terminó? No. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de “los mercados” era equivocado.

El presidente se expuso con un anuncio inútil (y van). Si el gobierno vuelve a repetir el error, y vuelve a realizar anuncios inútiles porque “los mercados lo reclaman” los resultados serán similares. Si durante la semana que viene, por ejemplo, el gobierno anuncia que va a lograr déficit primario cero para el 2019 en lugar del 1,3% prometido o vuelve a publicitar un comunicado del FMI reafirmando lo anunciado aumentará la pérdida de credibilidad y el aumento de incertidumbre agravando la situación.

Claves de una semana al rojo vivo: dólar, tasas, rumores y negociación con el FMI https://t.co/NrmkIHMH0K pic.twitter.com/dZl6shJsiR — Cronistacom (@Cronistacom) September 1, 2018

Entonces, ¿por qué sube el dólar? El dólar sube como consecuencia del tipo de ajuste elegido y el programa en marcha.

El ajuste en marcha y el valor del dólar

Insisto en lo que vengo repitiendo desde la primer columna que escribí en este medio, por si hay algún lector nuevo, los dos problemas centrales de la economía argentina son: i) un nulo crecimiento por habitante que aún en el mejor escenario futuro significará que la década 2011-2021 será una nueva década pérdida ii) un déficit externo y un nivel de dolarización insostenibles.

Sobre el punto ii) es donde debemos detenernos para analizar la evolución del dólar. Tiene dos partes: el déficit externo (fenómeno origen economía real) y la dolarización (fenómeno financiero).

En relación al déficit externo, el gobierno optó por un ajuste ortodoxo clásico:

devaluación + recesión + inflación + política fiscal y monetaria pro cíclica = caída en el total de importaciones por disminución del consumo y la inversión y disminución de la salida de dólares por turismo y remisión de utilidades = disminución déficit cuenta corriente.

Efecto de la crisis cambiaria: S&P bajó la perspectiva de la nota argentina https://t.co/2aFoFwxtEm pic.twitter.com/gyICJQajIU — Cronistacom (@Cronistacom) August 31, 2018

El ajuste no es instantáneo. Dada las características de la economía argentina, es un ajuste prolongado con aumento en la inercia inflacionaria, elevada probabilidad de “overshooting”, elevado e inestable conflictivo distributivo, incógnitas severas sobre la evolución futura de los componentes más importantes de la demanda agregada, etc. En relación a esta cuestión, la suba del dólar es una consecuencia lógica del ajuste elegido más allá de las erráticas e inentendibles intervenciones del BCRA.

¿Y la dolarización?

La dolarización es el talón de aquiles del programa económico. Si el gobierno cree que con un aumento en el precio del dólar va a disminuir la demanda de dólares por dolarización, se equivoca.

La dolarización tiene un alto componente vinculado a la incertidumbre. Si aumenta la incertidumbre el mecanismo precio, oferta y demanda deja de funcionar. El tipo de ajuste “de mercado” elegido por el gobierno aumenta la incertidumbre y provoca que la menor demanda de dólares por la disminución del déficit de cuenta corriente se compense con mayor demanda por dolarización en un circulo vicioso.

Retenciones e impuesto al turismo, dos de las medidas que debate el Gobierno para frenar el dólar https://t.co/tQLjQ1fXIa — Cronistacom (@Cronistacom) August 31, 2018

Muchos economistas que hablan de ir a un “tipo de cambio competitivo hasta donde defina el mercado” no incorporan en el análisis a la dolarización. El programa acordado con el FMI, tampoco.

Sobre esta cuestión me referí en estas columnas que invito al lector a leer: “Dolarizados y camino a un record: Verde que te quiero verde”, “Acuerdo con el FMI: El memorandum del ajuste imposible” y “El invierno está llegando”.

Tal vez, sea demasiado tarde o demasiado ingenuo o pedirle demasiado a un gobierno que cambió la épica de la “Pobreza Cero y el Desarrollismo” por la promesa del “No entramos en default” pero insisto con lo mismo: hay que cambiar, hay que convocar a un acuerdo económico y social que distribuya los costos del ajuste en marcha y establezca una dinámica futura de precios e ingresos que logre disminuir la incertidumbre y la recesión en curso, un acuerdo alejado de la lógica duranbarbista, las “anteojeras” ideológicas y con costos para todos los involucrados sobre todo para aquellos con mayor capacidad económica y responsabilidad política.

En el corto plazo, el gobierno debiera definir un tipo de cambio real (que se ajuste con la inflación), comunicarlo y defenderlo con todas las herramientas disponibles hasta definir el programa económico que surja del acuerdo antes señalado y acompañar esta decisión con una batería de medidas heterodoxas que aumenten la disponibilidad de divisas en lo inmediato: obligar a los exportadores a liquidar divisas y negociar adelantos de exportaciones, abandonar la baja de retenciones, renegociar el acuerdo con el FMI, etc.

Si en lugar de esto, el gobierno insiste en medidas basadas en diagnósticos erróneos, la situación va a empeorar. En este contexto, perder credibilidad resulta cada vez más costoso. El rey está desnudo. Tras dos años y medio de la gestión actual, cuesta ser optimista. Ojalá me equivoque.

Como siempre, bienvenidas las críticas.