Los resultados de la Lotería de Bogotá ya están disponibles para quienes participaron en el sorteo. Los números ganadores de esta jornada ofrecen una nueva oportunidad para las personas que procuran cambiar su vida con un golpe de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 29 de enero de 2026, las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 121, fueron 9600.

Los últimos resultados de la Lotería de Bogotá (foto: Pixabay).

Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 29 de enero de 2026

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 9600, serie 121

Mega Gordo de $ 500 millones: 6983, serie 37

Súper Gordo de $ 250 millones: 4265, serie 122.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

N° 425, serie 191

N° 9518, serie 466

N° 2245, serie 3

N° 3855, serie 265

N° 1923, serie 208

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

2593, serie 383

2000, serie 430

6182, serie 156

1931, serie 401

8556, serie 147

2812, serie 174

3916, serie 4

378, serie 246.

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

9632, serie 266

7928, serie 300

1450, serie 253

3901, serie 51

1045, serie 51

2416, serie 154

9750, serie 456

1294, serie 50

1569, serie 224

9109, serie 6.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

Resultados de la Lotería de Bogotá de este jueves, 29 de enero de 2026 (foto: Pexels).

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar precisó que los sorteos de la Lotería de Bogotá tienen lugar cada jueves a las 22.25 horas, aunque estos tendrían la posibilidad de sufrir tardanzas por diferentes motivos. Asimismo, el Decreto 3034 de 2013 indica que, si concuerda con un día festivo, se llevará a cabo en otra fecha de la semana.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Lotería?

El artículo 12 de la Ley 1393 de 2010 establece que el acertante podrá presentar el boleto de juego para su posterior cobro en un tiempo máximo de un año a partir de la fecha del sorteo.

Por otro lado, los jugadores que tengan que reclamar un premio adicional (Lanzamiento adicional, Raspa y Gana) deben presentar el billete de juego para su pago, en un plazo máximo de tres meses, ya que vencido ese término opera la prescripción extintiva del derecho.

Recomendaciones para los apostadores

Para prevenir la ludopatía, es esencial establecer límites claros en el tiempo y dinero dedicados a los juegos de azar. Controla tus gastos y busca actividades alternativas que te ofrezcan satisfacción sin necesidad de apostar. Si el juego impacta tu vida, busca ayuda.

En Colombia, puedes contactar al centro de Jugadores Anónimos para recibir apoyo. Escribe a contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org o llama a los teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314. No estás solo, hay recursos disponibles para ti.