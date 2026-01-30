Este viernes, 30 de enero de 2026, Afinia, la empresa encargada del suministro de energía, anunció que realizará cortes de luz para realizar reparaciones necesarias para optimizar el servicio.
Dichos trabajaos de mantenimiento causarán algunas interrupciones del abastecimiento de electricidad en algunos municipios colombianos. Por ese motivo, es necesario saber dónde realizarán los cortes para estar prevenidos.
Estos son todos los cortes de luz programados para este viernes 30 de enero
Onzaga
- Los cortes de suministros se realizarán en Veredas Yariguies, Macanal y algunos sectores de Caguanoque durante las 07:00 - 07:30 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.
Girón
- La interrupción del suministro se realizará en Algunos sectores de las veredas Laguneta, Motoso y Pantano durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Lebrija
- Los cortes serán en Veredas Piedras Negras y algunos sectores de La Puente durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Carcasí
- Interrupciones del servicio en Vereda Qda Honda durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
San Miguel
- Cortes en Vereda Pamplonita durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Vélez
- Cortes en Veredas El Amarillo y algunos sectores de Los Laureles durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.
Bucaramanga
- Interrupciones en Barrios San Francisco, sectores de la calle 20 entre carreras 20 a la 27 San Alonso, sectores de la calle 20 entre carreras 27 a la 33A Y, casas fiscales sector Galán durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.
Bucaramanga
- Cortes de energía en Barrios Miraflores, Albania, Los Sauces, Morrorico; y algunos sectores de Buenos Aires y La Quinta Brigada Corregimiento El Pedregal, veredas El Gualilo Alto, Pedregal y La Malaña durante las 08:00 - 09:00 horas por remodelación de redes.
Bucaramanga
- Cortes del suministro en Barrio Sotomayor Calle 51 con carrera 26A durante las 07:30 - 09:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Piedecuesta
- Interrupciones en Marval Finca La Unión durante las 07:30 - 09:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Puerto Wilches
- Cortes en Urbanización Arenales durante las 07:15 - 10:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Bucaramanga
- Cortes en Barrio Antonia Santos Instituto municipal de Cultura y turismo durante las 07:30 - 10:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Puerto Wilches
- Interrupciones en Barrio Centro sectores de la calle 4 con carrera 2 durante las 07:15 - 10:00 horas por Mantenimiento preventivo de redes.
Valle De San José
- Interrupciones de electricidad en Casco urbano sectores de las carreras 6 a la con calles 4, 5 y 6 durante las 08:30 - 10:45 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Barbosa
- Cortes por Algunos sectores del corregimiento Cite durante las 08:00 - 11:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Socorro
- Cortes en Algunos sectores de la vereda Chanchón durante las 08:00 - 11:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Bucaramanga
- Interrupciones en Barrio La Aurora Parque Nacionales Inderena durante las 09:00 - 11:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Piedecuesta
- Cortes en Barrio La Argentina sectores de las transversales 1 a la 1E entre diagonales 6A y 8 durante las 09:40 - 11:40 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Bucaramanga
- Cortes en Barrio La Concordia sectores de la carrera 23 con cale 53 durante las 09:40 - 11:40 horas por mantenimiento preventivo de redes.
La Belleza
- Cortes en Algunos sectores de la vereda Berlín durante las 08:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.