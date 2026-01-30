En esta noticia Estos son todos los cortes de luz programados para este viernes 30 de enero

Este viernes, 30 de enero de 2026, Afinia, la empresa encargada del suministro de energía, anunció que realizará cortes de luz para realizar reparaciones necesarias para optimizar el servicio.

Dichos trabajaos de mantenimiento causarán algunas interrupciones del abastecimiento de electricidad en algunos municipios colombianos. Por ese motivo, es necesario saber dónde realizarán los cortes para estar prevenidos.

Onzaga

Los cortes de suministros se realizarán en Veredas Yariguies, Macanal y algunos sectores de Caguanoque durante las 07:00 - 07:30 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.

Girón

La interrupción del suministro se realizará en Algunos sectores de las veredas Laguneta, Motoso y Pantano durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Los cortes de luz programados para este viernes en Colombia (foto: Pexels).

Lebrija

Los cortes serán en Veredas Piedras Negras y algunos sectores de La Puente durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Carcasí

Interrupciones del servicio en Vereda Qda Honda durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

San Miguel

Cortes en Vereda Pamplonita durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Vélez

Cortes en Veredas El Amarillo y algunos sectores de Los Laureles durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Bucaramanga

Interrupciones en Barrios San Francisco, sectores de la calle 20 entre carreras 20 a la 27 San Alonso, sectores de la calle 20 entre carreras 27 a la 33A Y, casas fiscales sector Galán durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Bucaramanga

Cortes de energía en Barrios Miraflores, Albania, Los Sauces, Morrorico; y algunos sectores de Buenos Aires y La Quinta Brigada Corregimiento El Pedregal, veredas El Gualilo Alto, Pedregal y La Malaña durante las 08:00 - 09:00 horas por remodelación de redes.

Bucaramanga

Cortes del suministro en Barrio Sotomayor Calle 51 con carrera 26A durante las 07:30 - 09:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Piedecuesta

Interrupciones en Marval Finca La Unión durante las 07:30 - 09:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Puerto Wilches

Cortes en Urbanización Arenales durante las 07:15 - 10:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Cortes en Barrio Antonia Santos Instituto municipal de Cultura y turismo durante las 07:30 - 10:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Puerto Wilches

Interrupciones en Barrio Centro sectores de la calle 4 con carrera 2 durante las 07:15 - 10:00 horas por Mantenimiento preventivo de redes.

Valle De San José

Interrupciones de electricidad en Casco urbano sectores de las carreras 6 a la con calles 4, 5 y 6 durante las 08:30 - 10:45 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barbosa

Cortes por Algunos sectores del corregimiento Cite durante las 08:00 - 11:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Socorro

Cortes en Algunos sectores de la vereda Chanchón durante las 08:00 - 11:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Interrupciones en Barrio La Aurora Parque Nacionales Inderena durante las 09:00 - 11:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Piedecuesta

Cortes en Barrio La Argentina sectores de las transversales 1 a la 1E entre diagonales 6A y 8 durante las 09:40 - 11:40 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Cortes en Barrio La Concordia sectores de la carrera 23 con cale 53 durante las 09:40 - 11:40 horas por mantenimiento preventivo de redes.

