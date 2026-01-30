Este jueves, 29 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 3938 - Piedras

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 29 de enero

1° 3938 11° 8965 2° 3684 12° 5163 3° 3578 13° 0866 4° 6330 14° 3077 5° 9244 15° 3131 6° 4273 16° 1797 7° 2227 17° 9903 8° 2813 18° 3450 9° 1026 19° 7749 10° 5789 20° 3897

¿Qué significa soñar con Piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar la estabilidad y la solidez en la vida del soñador. Estas imágenes oníricas a menudo reflejan la necesidad de construir una base firme o enfrentar obstáculos que requieren fortaleza y determinación.

Además, las piedras en los sueños pueden representar emociones reprimidas o situaciones difíciles que deben ser superadas. El soñador podría estar lidiando con problemas que parecen pesados y difíciles de mover, sugiriendo la importancia de encontrar soluciones y liberarse de cargas innecesarias.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.