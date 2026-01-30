Este jueves, 29 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 3938 - Piedras
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 29 de enero
|1°
|3938
|11°
|8965
|2°
|3684
|12°
|5163
|3°
|3578
|13°
|0866
|4°
|6330
|14°
|3077
|5°
|9244
|15°
|3131
|6°
|4273
|16°
|1797
|7°
|2227
|17°
|9903
|8°
|2813
|18°
|3450
|9°
|1026
|19°
|7749
|10°
|5789
|20°
|3897
¿Qué significa soñar con Piedras?
Soñar con piedras puede simbolizar la estabilidad y la solidez en la vida del soñador. Estas imágenes oníricas a menudo reflejan la necesidad de construir una base firme o enfrentar obstáculos que requieren fortaleza y determinación.
Además, las piedras en los sueños pueden representar emociones reprimidas o situaciones difíciles que deben ser superadas. El soñador podría estar lidiando con problemas que parecen pesados y difíciles de mover, sugiriendo la importancia de encontrar soluciones y liberarse de cargas innecesarias.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.