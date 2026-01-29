El Congreso empezará a discutir en estos días la llamada “modernización laboral” sobre un mercado de trabajo que hace rato adoptó un formato donde el gris y el negro predominan sobre el blanco . La foto que aportan los datos oficiales es incómoda: hay trabajo, pero una porción creciente existe por fuera del marco de la formalidad plena que da una relación de dependencia . Es decir, existe de manera creciente en la informalidad, donde crecen los trabajadores cuentapropistas, monotributistas y sobre todo fuera de todo registro oficial.