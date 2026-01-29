El Congreso empezará a discutir en estos días la llamada “modernización laboral” sobre un mercado de trabajo que hace ratoadoptó un formato donde el gris y el negro predominan sobre el blanco. La foto que aportan los datos oficiales es incómoda: hay trabajo, pero una porción crecienteexiste por fuera del marco de la formalidad plena que da una relación de dependencia. Es decir, existe de manera creciente en la informalidad, donde crecen los trabajadores cuentapropistas, monotributistas y sobre todo fuera de todo registro oficial.