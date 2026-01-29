La cotización deldólar este jueves, 29 de enero de 2026 llegó a 3651.97 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -0,03%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.24%, mientras que en el último año su variación ha sido de -12.52%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras monedas.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también ha experimentado algunos aumentos y momentos de estabilidad. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 34.09%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 14.20%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 365,197 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 730,394 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,825,985 pesos.