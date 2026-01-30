En esta noticia ¿Qué significa soñar con Agua?

Este jueves, 29 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4901 (Agua).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 29 de enero

1° 4901 11° 7220 2° 7911 12° 0558 3° 0231 13° 5021 4° 2638 14° 1363 5° 6143 15° 0761 6° 7715 16° 9879 7° 7840 17° 6175 8° 5876 18° 8622 9° 6606 19° 0469 10° 5721 20° 7791

¿Qué significa soñar con Agua?

Soñar con agua a menudo simboliza las emociones y el estado emocional del soñador. Puede representar la fluidez de los sentimientos, la purificación o la necesidad de liberar tensiones acumuladas. Dependiendo del contexto del sueño, el agua puede reflejar tanto calma como turbulencia en la vida del soñador.

Además, el agua en los sueños puede estar relacionada con la intuición y la creatividad. Un sueño con agua clara y tranquila puede indicar claridad mental y paz interior, mientras que el agua sucia o agitada puede señalar confusión o problemas emocionales que necesitan ser abordados.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Adicionalmente, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.