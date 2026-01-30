En esta noticia

En este jueves, 29 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1628 - El Cerro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 29 de enero

 1°1628 11°2897
 9663  12°5192
 3°4039 13°8174 
 3157  14°3624 
 1833  15°5705 
 6°0920  16°1920
 4527  17°9962 
 7048  18°4436 
 9892  19°6326 
 10°5926 20°4141 

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.

Además, El Cerro puede representar la conexión con la naturaleza y la necesidad de encontrar un equilibrio emocional. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre el camino que se está tomando y las decisiones que se deben hacer.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

