En este jueves, 29 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1628 - El Cerro
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 29 de enero
|1°
|1628
|11°
|2897
|2°
|9663
|12°
|5192
|3°
|4039
|13°
|8174
|4°
|3157
|14°
|3624
|5°
|1833
|15°
|5705
|6°
|0920
|16°
|1920
|7°
|4527
|17°
|9962
|8°
|7048
|18°
|4436
|9°
|9892
|19°
|6326
|10°
|5926
|20°
|4141
¿Qué significa soñar con el cerro?
Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.
Además, El Cerro puede representar la conexión con la naturaleza y la necesidad de encontrar un equilibrio emocional. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre el camino que se está tomando y las decisiones que se deben hacer.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.