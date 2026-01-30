En esta noticia ¿Qué significa soñar con el cerro?

En este jueves, 29 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1628 - El Cerro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 29 de enero

1° 1628 11° 2897 2° 9663 12° 5192 3° 4039 13° 8174 4° 3157 14° 3624 5° 1833 15° 5705 6° 0920 16° 1920 7° 4527 17° 9962 8° 7048 18° 4436 9° 9892 19° 6326 10° 5926 20° 4141

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.

Además, El Cerro puede representar la conexión con la naturaleza y la necesidad de encontrar un equilibrio emocional. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre el camino que se está tomando y las decisiones que se deben hacer.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.