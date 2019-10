Chile, desigualdad y violencia en el país del "milagro económico"

"El milagro económico de Chile", tal la expresión del economista estadounidense Milton Friedman, para referirse al modelo aplicado en el país trasandino a mediados de los 70 y que permitió una rápida recuperación de la macroeconomía con el gobierno del dictador Augusto Pinochet, parece contar con debilidades sociales importantes que se fueron acrecentando con el tiempo.

El país en llamas que hoy es Chile, era hasta hace unos días, el ejemplo de América latina para cientos de expertos en economía.

¿Qué ocurrió entonces? Se decidió aumentar el boleto de subte. La medida parece demasiado poco para provocar la reacción de miles de ciudadanos que pasaron de la pasividad a la furia de prender fuego empresas, estaciones de subte y edificios públicos. Tal vez el aumento del boleto no fue más que la punta del iceberg.

Cuando se habla de economía en Chile hay que dividir las aguas. Si se habla del modelo exportador, del cumplimiento de metas y de estabilidad económica, se está frente a un caso exitoso. Si se habla del impacto en el conjunto de la sociedad, tal vez hablemos de fracaso. Y esta dicotomía entre sectores pudientes y carenciados, muy marcados también en el resto de América latina, se da con diferentes gobiernos, de centro derecha o de centro izquierda. La crisis le estalló a Sebastián Piñera, pero también podía caer durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Según la última edición del informe Panorama Social de América latina elaborado por la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal), el 1% más rico del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en el año 2017, mientras que el 50% de los hogares con menores ingresos accedió apenas al 2,1% de la riqueza neta del país.

Los datos son crudos y contundentes, pero hay más. El sueldo mínimo en Chile es de u$s 423 y la mitad de los trabajadores gana apenas por encima de ese valor, es decir, u$s 562.

Con ese nivel de sueldos y si se suma que el subte en Chile, según datos de la Universidad Diego Portales (Chile), publicados por la BBC, es el noveno más caro de un total de 56 países alrededor del mundo, el panel de expertos que definió aumentar el precio del valor de los boletos y llevarlos a u$s 1,17 no tuvo en cuenta el nivel de impacto que podía provocar en una sociedad donde parecía reinar la calma. Hay familias en Chile que pueden gastar hasta 30% de su sueldo para transportarse, mientras que dentro del nivel socioeconómico más pudiente, ese porcentaje representa el 2%. No se puede justificar la violencia, y menos la quema de edificios, los saqueos y cualquier otro desmán que implique daños en la propiedad privada o pública. Pero para que esto no ocurra tal vez es bueno y recomendable pensar en un mundo más inclusivo y no en uno donde sólo manden los números.