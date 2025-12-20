En esta noticia
En este viernes, 19 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0500 - Huevos
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 19 de diciembre
|1°
|0500
|11°
|8263
|2°
|0343
|12°
|4148
|3°
|0121
|13°
|1011
|4°
|0861
|14°
|0441
|5°
|3113
|15°
|8429
|6°
|2238
|16°
|1058
|7°
|6116
|17°
|6392
|8°
|9014
|18°
|5185
|9°
|3256
|19°
|0557
|10°
|2175
|20°
|3293
¿Qué significa soñar con huevos?
Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad y el potencial de nuevas oportunidades. Representan la creación y el inicio de algo nuevo en la vida del soñador.
Además, los huevos en los sueños pueden reflejar vulnerabilidad y fragilidad. Pueden indicar la necesidad de cuidar y proteger aspectos importantes de la vida personal.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.