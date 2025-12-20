En esta noticia

En este viernes, 19 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0500 - Huevos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 19 de diciembre

 1°0500 11°8263
 0343  12°4148
 3°0121 13°1011 
 0861  14°0441 
 3113  15°8429 
 6°2238  16°1058
 6116  17°6392 
 9014  18°5185 
 3256  19°0557 
 10°2175 20°3293 

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad y el potencial de nuevas oportunidades. Representan la creación y el inicio de algo nuevo en la vida del soñador.

Además, los huevos en los sueños pueden reflejar vulnerabilidad y fragilidad. Pueden indicar la necesidad de cuidar y proteger aspectos importantes de la vida personal.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.