Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 19 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 6022 (Loco).

1° 6022 11° 7509 2° 8473 12° 0051 3° 5109 13° 3371 4° 7283 14° 0011 5° 1040 15° 2814 6° 3597 16° 1922 7° 1115 17° 0174 8° 3844 18° 5102 9° 2371 19° 8445 10° 1627 20° 4241

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.