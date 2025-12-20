En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 19 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 6022 (Loco).

 1°6022 11°7509 
 8473  12°0051
 3°5109  13°3371 
 7283  14°0011 
 1040  15°2814 
 6°3597  16°1922
 1115  17°0174 
 3844  18°5102 
 2371  19°8445 
 10°1627 20°4241 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.