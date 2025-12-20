Este viernes, 19 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 6829 - San Pedro

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 19 de diciembre

1° 6829 11° 1072 2° 7800 12° 3246 3° 3529 13° 3835 4° 2969 14° 5461 5° 6684 15° 2819 6° 0941 16° 8894 7° 5545 17° 2857 8° 0274 18° 1178 9° 9141 19° 3772 10° 6089 20° 8009

¿Qué significa soñar con San Pedro?

Soñar con el San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual y protección. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar un camino claro en momentos de confusión o incertidumbre.

Además, el San Pedro en los sueños puede representar la conexión con lo divino y la esperanza de un nuevo comienzo. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las decisiones importantes y el deseo de avanzar en la vida con fe y confianza.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.