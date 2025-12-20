Este viernes, 19 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6829 - San Pedro
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 19 de diciembre
|1°
|6829
|11°
|1072
|2°
|7800
|12°
|3246
|3°
|3529
|13°
|3835
|4°
|2969
|14°
|5461
|5°
|6684
|15°
|2819
|6°
|0941
|16°
|8894
|7°
|5545
|17°
|2857
|8°
|0274
|18°
|1178
|9°
|9141
|19°
|3772
|10°
|6089
|20°
|8009
¿Qué significa soñar con San Pedro?
Soñar con el San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual y protección. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar un camino claro en momentos de confusión o incertidumbre.
Además, el San Pedro en los sueños puede representar la conexión con lo divino y la esperanza de un nuevo comienzo. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las decisiones importantes y el deseo de avanzar en la vida con fe y confianza.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.