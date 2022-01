Sin acuerdo con el Fondo ¿hasta cuánto subirán el CCL y el blue?

La estrategia del Gobierno tiene una respuesta en el mercado. Una muestra de ello es que, mientras se sigue dilatando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el dólar sigue subiendo. Ayer el blue cerró en $ 214 y el contado con liquidación (CCL) pasó los $ 220.

La incertidumbre del mercado es clara. Pero el mercado responde de la misma forma que una persona que tiene miedo: si se siente amenazada, trata de salir de ese lugar. El mercado hace lo mismo. Irse, en este caso no es del dólar, es de los pesos.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, no puede calificarse precisamente como un bocón. Sus métodos están lejos de ser agresivos, lejos también de ser superficiales. En definitiva, los métodos de Guzmán son más parecidos a los de un profesor universitario que a los de un político subido a una tarima en plena campaña electoral.

Sin embargo, a principios del año pasado, Guzmán dijo que el acuerdo con el FMI estaba cerca. Luego, que era posible cerrarlo a fin de año. Nada de eso sucedió. Guzmán quería, el mercado también. La pregunta entonces es ¿quién está trabando el acuerdo con el FMI?

¿Es Guzmán? ¿O Guzmán ve algo que técnicamente no le cierra? ¿O en realidad hay una parte del Frente de Todos que no tiene intenciones de acordar? ¿O es el FMI?

El verdadero problema es que todo parece posible.

Lo que también es cierto es que en el propio Gobierno ya hay voces que chocan. Al menos por lo bajo. Están los que quieren el acuerdo ya, y están los que no dicen nada pero no descartan una alternativa de financiamiento vía Rusia o China.

Con este panorama el mercado optó. La cotización del dólar blue amplió de nuevo la brecha respecto al tipo de cambio oficial, mostrando ahora una diferencia de más de 105% en relación al mayorista y de alrededor de 95% en comparación con el promedio minorista.

Los analistas señalan, entre otras cosas, a las malas expectativas frente a las negociaciones con el FMI.

A la vez, los dólares financieros también avanzaron. El MEP con AL30 subió 2,8% y superó los $ 212, mientras el contado con liquidación (CCL) que se opera de forma libre anotó subas generalizadas de hasta 4% y cerró entre $ 220 y $ 224, según una canasta de acciones de empresas.

Lo que viene ahora es esperar. Si bien es cierto que en cualquier negociación las cartas no se muestran hasta último momento, también es cierto que no hay forma de ocultar todas las cartas. El FMI no habla, pero sí habla Estados Unidos, que es el principal "mentor" del FMI. Y la deuda está, más allá de cómo se generó y de la responsabilidad del organismo de otorgar un crédito que a la vista de casi todos era impagable.