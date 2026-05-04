Miles de trabajadores colombianos que se encuentran próximos a alcanzar la edad de jubilación corren el riesgo de perder su pensión de vejez si no llevan a cabo un trámite necesario ante la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). La advertencia está especialmente dirigida a aquellos que tienen entre 55 y 60 años y que aún no han actualizado sus datos ni revisado su historial laboral. Colpensiones ha enfatizado la necesidad imperiosa de que los ciudadanos que se encuentren a dos años o menos de alcanzar la edad de pensión -57 años para mujeres y 62 para hombres- verifiquen con urgencia su información en el sistema. Este procedimiento no es opcional, constituyéndose en un requisito esencial para el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez. La entidad ha indicado que aquellos que no cumplan con esta obligación podrían experimentar retrasos significativos o incluso la pérdida definitiva de su mesada pensional. La entidad ha identificado numerosas situaciones de inconsistencias que obstaculizan el inicio del trámite, lo que ha generado alertas en diversas regiones del país. La historia laboral constituye el documento fundamental para determinar si un trabajador cumple con las semanas mínimas cotizadas necesarias para acceder a la pensión. Cualquier error, omisión o información incompleta determinará que Colpensiones no pueda iniciar el trámite hasta que las correcciones necesarias hayan sido realizadas. Un gran número de afiliados se enfrenta a descubrimientos de inconsistencias en su historial en el momento en que se encuentran en la edad propicia para pensionarse. Esta situación les obliga a iniciar procesos de corrección que pueden extenderse por meses o incluso años. Por ello, se recomienda llevar a cabo esta verificación con anticipación, especialmente para aquellos que se encuentran en el rango de edad de 55 a 60 años. El procedimiento es sin costo alguno y puede llevarse a cabo de manera sencilla a través de la red. Los pasos a seguir son: En situaciones de error, es recomendable dirigirse a un Punto de Atención Colpensiones (PAC) acompañado de la documentación que soporte la solicitud, tales como: certificados laborales, comprobantes de pago, contratos u otros. Además, es fundamental tener presente que los procedimientos relacionados con las pensiones no son automáticos, lo que obliga al afiliado a gestionar proactivamente su situación para salvaguardar su derecho. Según Colpensiones, los principales riesgos se concentran en aquellos que se encuentran en la etapa final de su vida laboral y no han revisado su historial ni actualizado su información personal. Cualquier discrepancia relacionada con el nombre, la cédula, las fechas de nacimiento o los periodos de cotización podría representar un obstáculo insalvable si no se corrige a tiempo. Es fundamental prestar atención a los siguientes aspectos al descargar su historial: Ignorar estos aspectos puede representar un error que impacte negativamente en la obtención de su pensión. Es imperativo actuar con prontitud. En caso de que no mantenga sus datos actualizados ni verifiques su historial laboral en el plazo establecido, podría enfrentar las siguientes consecuencias: