El Ejército de este país latinoamericano inició la modernización de sus tanques de guerra Leopard 2A4 en el marco del Proyecto PROACO. En la reciente visita del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra de España, General Amador Enseñat y Berea, a la II Brigada Acorazada “Cazadores” en Pozo Almonte, se exhibió una imagen que representa un Leopard 2A4 equipado con el sistema electroóptico ATS-65D, desarrollado por ASELSAN. Este sistema se integra dentro del acuerdo establecido en julio de 2023 entre ASELSAN y Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE). El convenio del Ejército nacional con la entidad española abarca mantenimiento, integración tecnológica y transferencia de capacidades industriales, configurándolo como una de las fuerzas más poderosas de América Latina. Los Leopard 2A4 fueron adquiridos por Chile en 2006 a raíz de un acuerdo con Alemania por 140 unidades, reacondicionadas por KMW. Estos vehículos están desplegados en su mayoría en la zona norte del país, en condiciones desérticas. El sistema cuenta con un telémetro láser clase 1, seguro para la vista, que presenta un alcance efectivo de 100 a 10.000 metros, con una precisión de ±5 metros y la capacidad de realizar hasta 20 mediciones por minuto. Este armamento de guerra incluye una cámara térmica enfriada con sensor de 3 a 5 μm y resolución 640×512, que permite zoom continuo y cinco campos de visión preestablecidos, desde 2° hasta 25°, además de un zoom electrónico de 2x. Además, incorpora una cámara diurna con sensor CCD/CMOS Full HD (1920×1080), que también permite zoom continuo y presets entre 2° y 44°, así como zoom electrónico de 2x y 4x. Ambos sensores pueden operar simultáneamente o alternarse según las necesidades del operador. El ATS-65D cumple con los estándares militares MIL-STD-810G y MIL-STD-461G, siendo diseñado para operar en entornos extremos y garantizar compatibilidad electromagnética. Con un peso inferior a 10 kg y dimensiones de 305 x 130 x 240 mm, el ATS-65D facilita la detección, identificación y seguimiento de objetivos en cualquier condición ambiental. La instalación del ATS-65D confirma la ejecución de la segunda fase del programa, enfocada en la optimización de la capacidad de adquisición de objetivos y el fortalecimiento de la conciencia situacional en contextos operativos complejos. El programa PROACO incluye varias fases. La primera etapa consistió en la actualización de radios, con el propósito de mejorar las comunicaciones internas. La segunda fase de la modernización del tanque abarca sistemas ópticos, control de tiro VOLKAN-II y conciencia situacional de 360 grados. Por otro lado, se proyecta el reemplazo del sistema hidráulico por uno eléctrico para el movimiento de la torre (EGTDS). El plan prevé la integración del sistema de protección activa AKKOR, utilizado por el Ejército turco en su tanque ALTAY, con el objetivo de aumentar la capacidad defensiva frente a amenazas contemporáneas. Entre las mejoras futuras se incluyen estaciones de armas remotas SARP, sistemas de alerta láser, cámaras para todo tiempo destinadas al conductor y nuevos módulos de blindaje. ASELSAN inauguró en el año 2023 una oficina en Santiago como parte de su estrategia regional. De acuerdo con las declaraciones de su director ejecutivo, Ahmet Akyol, dicha iniciativa tiene como objetivo consolidar relaciones con clientes y llevar a cabo proyectos en América Latina. El convenio establecido con FAMAE contempla la transferencia tecnológica, lo cual permitirá a la industria chilena obtener competencias en mantenimiento y modernización de vehículos blindados. Este acuerdo se encuentra alineado con la política del Ejército chileno de conservar operativa su flota Leopard 2A4, que representa el núcleo de la capacidad blindada nacional. El Ejército de Chile planea presentar nuevos avances en la modernización de los Leopard 2A4 en una exposición militar en 2024. Se esperan nuevas alianzas con empresas tecnológicas del sector. La modernización incluirá entrenamiento especializado para las tropas que operan los tanques, asegurando un manejo eficiente del nuevo sistema ATS-65D y otras tecnologías avanzadas.