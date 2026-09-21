Renta Ciudadana y Devolución del IVA tendrán un nuevo ciclo de pagos entre septiembre y octubre de 2026.

Prosperidad Social confirmó el inicio del cuarto ciclo de transferencias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA correspondiente a 2026. Los pagos se realizarán entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, con una inversión de $346.342 millones para atender a 804.478 hogares en 1105 municipios y seis áreas no municipalizadas del país.

Para esta nueva entrega, la entidad realizó una focalización de los hogares que pueden acceder a las transferencias y utilizó información del Sisbén IV. Además, se incorporaron nuevos hogares y unidades de intervención indígena al programa, por lo que es importante conocer cuáles son las condiciones establecidas por Prosperidad Social para acceder y permanecer como beneficiario.

El organismo también detalló cómo se realizará la entrega de los recursos y cuáles son las condiciones que deben cumplir los hogares sujetos a verificación. Estas son las claves del cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

¿Cuáles son los requisitos para recibir Renta Ciudadana y Devolución del IVA en septiembre de 2026?

Para acceder a Renta Ciudadana, los hogares deben ser identificados y focalizados por Prosperidad Social a partir de registros oficiales. El programa contempla hogares en situación de pobreza y, dentro de sus líneas de intervención, prioriza la Valoración del Cuidado, que incluye hogares del Grupo A del Sisbén IV con niños y niñas menores de 6 años o personas con discapacidad que requieren cuidado.

Colombia atraviesa actualmente un período de transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI). Sin embargo, para el cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, Prosperidad Social informó que, ante los efectos que tuvo la aplicación del RUI en la operación, se utilizaron las bases de información del Sisbén IV con cortes al 18 de mayo y al 27 de julio de 2026.

En el caso de Devolución del IVA, Prosperidad Social establece que la selección de hogares se realiza con información del Sisbén y/o el Registro Social de Hogares, además de los listados de hogares indígenas recolectados por la entidad.

Prosperidad Social aclara que Renta Ciudadana y Devolución del IVA no tiene un proceso de inscripción: la entidad identifica, selecciona y vincula a los potenciales beneficiarios mediante registros administrativos. Shutterstock

¿Quiénes reciben el cuarto pago de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

Para este cuarto ciclo de 2026, Prosperidad Social informó que 804.478 hogares recibirán transferencias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Dentro de Renta Ciudadana, 605.064 hogares corresponden a cuidadores de niños y niñas menores de 6 años, mientras que 55.722 hogares son cuidadores de personas con discapacidad que requieren asistencia o cuidado.

Además, la nueva focalización permitió incorporar 72.382 hogares y unidades de intervención indígena como nuevos participantes. Prosperidad Social señaló que la mayoría de estas nuevas incorporaciones corresponde a familias con niños menores de 6 años. La selección depende de la focalización oficial, por lo que estar clasificado en el Sisbén no significa recibir automáticamente el beneficio.

¿Cuándo pagan Renta Ciudadana y Devolución del IVA y cómo cobrar en septiembre de 2026?

El cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA comenzó el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 6 de octubre de 2026, según confirmó Prosperidad Social. La entidad destinó $346.342 millones para esta transferencia, que llegará a hogares de 1105 municipios y seis áreas no municipalizadas.

El dinero se entregará según la modalidad asignada a cada hogar: mediante abono a una cuenta registrada o a través de giro por SuRed y SuperGIROS. Prosperidad Social indicó que quienes cobren por giro deben hacerlo en el municipio asignado, dentro del período establecido y que los recursos no son acumulables para ciclos posteriores.