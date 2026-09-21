La entrega se extenderá durante más de dos semanas en todo el país.

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Prosperidad Social confirmó el inicio del cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA 2026, que se entregará entre este 21 de septiembre y el 6 de octubre. Para esta jornada, el Gobierno destinó $346.342 millones para atender a 804.478 hogares en situación de pobreza.

La transferencia tendrá cobertura en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas de Colombia. El nuevo ciclo representa un aumento tanto en los recursos destinados como en el número de hogares atendidos frente a la tercera entrega de 2026.

¿Cuándo pagan Renta Ciudadana y Devolución del IVA en septiembre de 2026?

El cuarto pago de Renta Ciudadana y Devolución del IVA comenzará el lunes 21 de septiembre y estará disponible hasta el martes 6 de octubre de 2026.

Prosperidad Social estableció este periodo para que los hogares que hacen parte de la transferencia puedan recibir los recursos de acuerdo con la modalidad y programación correspondiente.

La entidad informó que las transferencias se entregarán en el municipio asignado y que los recursos no podrán trasladarse a otro lugar ni cobrarse mediante un tercero.

¿Cuántos hogares reciben el cuarto pago de Renta Ciudadana?

En esta cuarta transferencia serán atendidos 804.478 hogares, una cifra que representa 32.924 hogares más frente al tercer ciclo de 2026.

El presupuesto también aumentó. Prosperidad Social destinó $346.342 millones, es decir, $17.604 millones adicionales, equivalente a un incremento del 5,4 % respecto de la transferencia anterior.

Dentro de la distribución de beneficiarios, 605.064 hogares corresponden a familias cuidadoras de niños y niñas menores de seis años. Además, 55.722 hogares recibirán atención por tener a su cargo personas con discapacidad que requieren asistencia o cuidado.

¿Quiénes son los nuevos beneficiarios de Renta Ciudadana?

Para este ciclo también se incorporaron nuevos hogares como resultado del segundo proceso de focalización realizado durante 2026.

En total, 72.382 hogares y unidades de intervención indígena ingresaron como nuevos participantes de la Línea Valoración del Cuidado. De ellos, 64.457 fueron identificados mediante Sisbén IV y 7.925 corresponden a comunidades indígenas.

Según Prosperidad Social, cerca del 92 % de las nuevas incorporaciones corresponde a familias con niños menores de seis años.

¿Cómo se entregará el cuarto pago de Renta Ciudadana?

Los recursos se distribuirán mediante dos modalidades. Una parte de los hogares recibirá el dinero mediante abono a cuenta, mientras que los pagos por giro tendrán cobertura nacional a través de la red conformada por SuRed y SuperGIROS.

Para los abonos, Prosperidad Social utilizará las cuentas registradas previamente en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y en el Gestor de Información Financiera.

En el caso de los hogares que deben retirar el dinero por giro, la entidad recordó que deben hacerlo en el municipio asignado y dentro del periodo establecido para este cuarto ciclo.

¿Se puede cobrar Renta Ciudadana después del 6 de octubre?

No. Prosperidad Social señaló que las transferencias correspondientes a este ciclo no son acumulables para pagos posteriores.

Por eso, los hogares que tengan una transferencia disponible deben estar atentos a la programación y acercarse a los puntos autorizados dentro de las fechas establecidas: del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026.

Además, para esta entrega no están permitidos los cambios de titular, los poderes ni las autorizaciones a terceros. El cobro debe realizarse bajo las condiciones definidas por Prosperidad Social.

¿Qué pasó con Renta Ciudadana durante la transición al RUI?

La aplicación del Registro Universal de Ingresos (RUI) tuvo efectos sobre el proceso de focalización y generó modificaciones en los tiempos previstos para esta transferencia.

Ante este escenario, Prosperidad Social realizó una revisión técnica y jurídica para mantener la atención de los hogares durante el periodo de transición definido por el Departamento Nacional de Planeación.

Para este ciclo se utilizaron bases del Sisbén IV con cortes al 18 de mayo y al 27 de julio de 2026, lo que también permitió incorporar nuevos hogares en condición de pobreza extrema.