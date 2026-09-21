Tiendas D1 oferta un soporte para teléfono 360° que permite utilizar el celular con las manos libres por menos de $10.000.

Tiendas D1 tiene disponible un nuevo accesorio para celulares. Es compacto, ajustable y cuesta menos de $10.000.

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Tiendas D1 tiene disponible el Soporte de Teléfono 360° RedFlag X1 U por $9.900, un accesorio diseñado para sostener el celular y permitir su uso con las manos libres. El producto cuenta con un sistema ajustable que permite girar el teléfono hasta 360° y puede fijarse en mesas plegables, escritorios y otras superficies adecuadas.

El soporte aparece entre las opciones de accesorios que los clientes pueden encontrar en Tiendas D1 y viene en una presentación de una unidad. Por su tamaño compacto, puede ser una alternativa práctica para llevar en la mochila, bolso o equipaje cuando se necesita mantener el celular apoyado en una posición determinada.

¿Cuánto cuesta el soporte para teléfono 360° de Tiendas D1?

El soporte para teléfono 360° de Tiendas D1 cuesta $9.900 por una unidad. Se trata de un accesorio de la marca RedFlag, identificado con el PLU 12008613.

¿Para qué sirve el soporte de teléfono 360° de Tiendas D1?

El Soporte de Teléfono 360° RedFlag permite mantener el celular sujeto mientras se utiliza con las manos libres. Su mecanismo de rotación puede ajustarse para encontrar el ángulo de visualización que resulte más cómodo.

De acuerdo con la descripción del producto, puede utilizarse durante vuelos, trayectos o momentos de espera, además de instalarse sobre escritorios, mesas plegables y otras superficies compatibles.

Esto puede resultar útil para quienes necesitan consultar la pantalla del celular sin tener que sostenerlo continuamente con una mano.

¿Cómo funciona el soporte para celular de RedFlag?

El accesorio tiene un diseño ajustable y giratorio hasta 360°, lo que permite modificar la posición del teléfono según el lugar desde donde se quiera mirar la pantalla.

Para utilizarlo, se debe colocar sobre una superficie estable y adecuada, ajustar correctamente el soporte y después ubicar el teléfono. La recomendación del fabricante es comprobar que quede bien sujeto antes de comenzar a utilizarlo.

Tiendas D1 oferta un soporte para teléfono 360° que permite utilizar el celular con las manos libres por menos de $10.000. Imagen creada con IA - Gemini

¿Qué tamaño tiene el soporte para teléfono de Tiendas D1?

El soporte RedFlag tiene unas dimensiones de 9 x 3,5 centímetros cuando está cerrado. Al extenderse, alcanza los 16 x 3,5 centímetros, por lo que ocupa poco espacio cuando se guarda.

Está fabricado principalmente en plástico ABS, que representa el 95% de su composición, mientras que el 5% restante corresponde a hierro. El producto viene en una presentación de una unidad y su origen es China.