El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara la denominada ‘Ley de Rescate’, un proyecto que será presentado ante el Congreso en octubre y que incluirá una propuesta para reducir gradualmente el impuesto a los movimientos financieros, conocido como 4x1.000.

La medida no supondría su eliminación inmediata, sino una disminución progresiva cuya ruta deberá quedar definida en el proyecto.

El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en entrevista con Noticias RCN, donde explicó que la estrategia fiscal del Ejecutivo busca darle prioridad a la reducción del gasto antes que aumentar la carga tributaria.

El funcionario planteó además una simplificación del sistema de impuestos y señaló que renta, IVA, comercio exterior y 4x1.000 concentran cerca del 95% del recaudo nacional.

El 4x1.000 tendría una reducción gradual

Gómez Martínez señaló que el Gobierno considera que el gravamen debe comenzar a reducirse, aunque descartó que pueda desaparecer de un momento a otro debido al peso que tiene dentro de los ingresos del Estado . Por eso, la propuesta que llegará al Congreso plantea un proceso progresivo.

El impuesto continúa vigente mientras no se apruebe una modificación legal. La propuesta deberá surtir el trámite legislativo correspondiente, por lo que octubre será el momento en que se conozca con mayor detalle el mecanismo y los tiempos previstos para su eventual reducción.

La Ley de Rescate también contempla cambios en otros impuestos

La iniciativa fiscal incluiría además el desmonte del impuesto al patrimonio y de la sobretasa asociada a las grandes fortunas, de acuerdo con los anuncios realizados por el ministro. El Gobierno sostiene que estos cambios hacen parte de una estrategia para modificar la estructura tributaria y favorecer una mayor participación del sector privado en la economía.

A la par de las modificaciones tributarias, el Ejecutivo plantea reducir el gasto estatal. Gómez Martínez ha mencionado más de $21 billones en medidas de austeridad y una revisión de compras de bienes y servicios, transferencias y estructuras de entidades públicas, junto con el impulso de proyectos mediante obras por impuestos y obras por regalías.

El Gobierno busca reducir el gasto antes que aumentar impuestos

La propuesta forma parte de una estrategia fiscal más amplia que el Gobierno pretende implementar después de la aprobación del presupuesto para 2027. El ministro ha planteado que el objetivo es ordenar las cuentas públicas mediante una combinación de recortes, estímulos tributarios y medidas destinadas a promover la inversión privada.

El escenario financiero también contempla necesidades importantes de financiación para 2027. Según Gómez Martínez, el Estado deberá conseguir alrededor de $150 billones mediante crédito interno y otros $88 billones de financiación externa, mientras la administración busca estabilizar el endeudamiento y avanzar en la recuperación de la regla fiscal.