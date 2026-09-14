Estos son los hogares que pueden acceder al beneficio, cómo consultar si fueron seleccionados y qué ocurre con la revisión del RUI.

La Renta Ciudadana continúa como uno de los principales programas de transferencias monetarias del Gobierno colombiano para apoyar a los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad. En 2026, Prosperidad Social mantiene entregas de hasta $500.000 para determinados hogares priorizados.

El beneficio está dirigido principalmente a familias que cumplen con los criterios de focalización establecidos por el programa, con especial atención a hogares del grupo A del Sisbén IV que tienen niños pequeños o personas con discapacidad que requieren cuidado.

Sin embargo, los pagos no se entregan automáticamente a todas las familias que cumplen esas condiciones. Prosperidad Social realiza procesos de focalización y los hogares pueden consultar directamente si aparecen como beneficiarios en el sistema oficial.

¿Quiénes pueden recibir los $500.000 de Renta Ciudadana?

Uno de los principales grupos priorizados por Renta Ciudadana está conformado por hogares clasificados en el grupo A del Sisbén IV que tienen niños y niñas menores de 6 años. También se contemplan hogares con personas con discapacidad que requieren cuidado permanente.

Dentro de los criterios de priorización se encuentran:

Hogares en situación de pobreza extrema.

Familias con niños menores de 6 años.

Hogares con personas con discapacidad que requieren cuidado.

Familias que cumplen los criterios de focalización establecidos por Prosperidad Social.

El hecho de pertenecer al grupo A del Sisbén no significa por sí solo que el hogar recibirá el dinero, ya que la selección depende de la focalización realizada por Prosperidad Social.

Estos son los hogares que pueden acceder al beneficio, cómo consultar si fueron seleccionados y qué ocurre con la revisión del RUI. IA - Creada por El Cronista Colombia

¿Cómo se entrega el beneficio de Renta Ciudadana?

Los pagos de Renta Ciudadana se realizan mediante los mecanismos definidos por Prosperidad Social para cada ciclo. En 2026, las entregas han alcanzado a cientos de miles de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema.

El monto puede llegar hasta $500.000 por hogar, de acuerdo con la línea de intervención y las condiciones establecidas por el programa. La frecuencia de los pagos se determina para cada ciclo operativo.

¿Cómo saber si soy beneficiario de Renta Ciudadana?

Prosperidad Social habilitó una plataforma oficial para que los hogares puedan consultar si fueron incluidos como beneficiarios. Para realizar la consulta, se debe ingresar el tipo y número de documento y la fecha de nacimiento.

La consulta permite conocer el estado del hogar dentro del programa y verificar si se encuentra activo para recibir la transferencia correspondiente.

Renta Ciudadana: qué cambia con la revisión del RUI

Prosperidad Social también avanza con una revisión relacionada con el Registro Universal de Ingresos (RUI), un proceso que puede modificar la continuidad de algunos hogares dentro de los programas de transferencias.

Por este motivo, los beneficiarios deben estar atentos a las comunicaciones oficiales antes de asumir que continuarán recibiendo los pagos. La información y cualquier modificación del programa serán comunicadas por Prosperidad Social a través de sus canales oficiales.