Desde hace varias décadas, este sistema ha evolucionado para reflejar con mayor precisión las condiciones de vida de la población. La metodología actual ya no se limita a un número único, sino que establece una categorización que busca identificar niveles de pobreza, vulnerabilidad y capacidad de generación de ingresos, un cambio que redefine la asignación de beneficios sociales.

El Sisbén continuará siendo en 2026 la principal herramienta del Estado colombiano para organizar a los hogares según su realidad económica y determinar el acceso a subsidios del Gobierno Nacional. Estar correctamente registrado y clasificado tendrá un impacto significativo para millones de personas que esperan recibir transferencias o apoyos a lo largo del año.

Guía para entender la clasificación del Sisbén IV

Con la implementación del Sisbén IV, el anterior esquema de clasificación por puntajes ha quedado obsoleto. Ahora, los hogares son organizados en grupos categorizados mediante letras, un modelo que permite una focalización más efectiva de los programas sociales gestionados por entidades como Prosperidad Social.

Este sistema analiza diversas variables socioeconómicas y asigna a cada hogar un grupo específico. La asignación de este grupo es determinante para establecer si un individuo puede ser priorizado en programas de transferencias monetarias, apoyos condicionados u otras iniciativas de protección social que permanecerán operativas hasta el año 2026.

La clasificación social será determinante para establecer quiénes tendrán la posibilidad de acceder a las ayudas estatales el próximo año. (Fuente: Shutterstock)

Quiénes acceden a subsidios: los grupos clave

Los grupos se dividen en subgrupos que perfeccionan la categorización. Por tal motivo, es fundamental mantener actualizada la información en el Sisbén, lo cual será decisivo para aquellos que buscan acceder a apoyos económicos en 2026 y evitar la exclusión de programas sociales.

Los grupos se clasifican de la siguiente manera:

Grupo A : Hogares en situación de pobreza extrema, población con la menor capacidad de generar ingresos. Grupos del A1 al A5.

Grupo B : Hogares en condición de pobreza moderada, población con mayor capacidad de generar ingresos que aquellos del grupo A. Grupos del A1 al A5.

Grupo C : Hogares en situación de vulnerabilidad, población en riesgo de sufrir pobreza. Grupos del A1 al A5.

Grupo D: Hogares que no se encuentran en situación de pobreza, población no pobre ni vulnerable. Grupos del A1 al A5.

Cómo saber si te corresponde el subsidio con cédula y Sisbén

Los ciudadanos que deseen determinar si su hogar se encuentra entre los beneficiarios activos deben acceder al portal oficial del Banco Agrarioy seguir el procedimiento correspondiente: