Las fechas corresponden a octubre, noviembre y diciembre de 2026.

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El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP) confirmó las fechas en las que realizará los pagos de las mesadas pensionales correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2026. Según el calendario oficial publicado por la entidad, los beneficiarios recibirán sus pagos el 26 de octubre, 25 de noviembre y 24 de diciembre, respectivamente.

El cronograma permite a los pensionados conocer con anticipación cuándo estará disponible el dinero de cada mes. Las fechas aplican para los beneficiarios que reciben su mesada a través del sistema de pagos de FOPEP.

¿Qué día pagan la pensión de octubre de 2026 por FOPEP?

La pensión correspondiente a octubre de 2026 se pagará el lunes 26 de octubre, de acuerdo con el calendario establecido por FOPEP.

La fecha está contemplada dentro del cronograma oficial de pagos de la entidad. Por eso, los pensionados pueden tomar este día como referencia para consultar el abono de su mesada en la cuenta bancaria registrada.

FOPEP establece en su calendario las fechas correspondientes a cada periodo de pago para que los beneficiarios puedan organizar sus finanzas y conocer cuándo esperar el ingreso de su pensión.

¿Cuándo pagan la pensión de noviembre de 2026?

El pago de la mesada pensional de noviembre de 2026 está programado para el miércoles 25 de noviembre.

¿Qué día pagan la pensión de diciembre de 2026?

Para diciembre, FOPEP fijó el pago de la mesada para el jueves 24 de diciembre de 2026.

La fecha coincide con la víspera de Navidad, por lo que resulta especialmente importante para los pensionados que necesitan conocer con anticipación cuándo está programado el desembolso correspondiente a ese mes.

Los pensionados que hacen parte del sistema de pagos cuentan con las fechas definidas para planificar sus gastos durante los últimos meses del año. Fuente: Shutterstock Miguel AF

¿Dónde consultar las fechas oficiales de pago de FOPEP?

Los pensionados pueden consultar el calendario oficial de pagos de FOPEP directamente en los canales de la entidad. La página de calendario reúne las fechas programadas para los diferentes periodos.

En caso de necesitar confirmar una fecha o verificar información relacionada con el pago de la mesada, la recomendación es acudir a los canales oficiales de FOPEP y a la entidad financiera donde se recibe el dinero.