La Junta Directiva del Banco de la República tomó la decisión por mayoría.

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El Banco de la República tomó una nueva decisión sobre las tasas de interés en Colombia. La Junta Directiva resolvió aumentar en 25 puntos básicos la tasa de política monetaria, que pasó del 12% al 12,25%.

La decisión se tomó por mayoría durante la reunión del miércoles 30 de septiembre. Cuatro integrantes votaron por el incremento de 25 puntos básicos, mientras que dos se inclinaron por mantener la tasa sin cambios y uno propuso una suba mayor, de 50 puntos básicos.

La medida llega en un escenario marcado por nuevas presiones sobre los precios. Según informó el Banco de la República, la inflación anual llegó al 6,2% en agosto, con aumentos especialmente importantes en alimentos, productos regulados y servicios.

¿Por qué el Banco de la República subió la tasa de interés?

Uno de los principales puntos que tuvo en cuenta la Junta fue el comportamiento de la inflación. Los alimentos registraron una inflación anual del 6,1%, los regulados del 6,8% y los servicios del 7,2%.

A esto se suma que la inflación básica, que excluye alimentos y regulados, alcanzó el 6,1%, su nivel más alto del último año.

Durante la reunión también se analizaron otros factores que podrían tener impacto sobre los precios en los próximos meses. Entre ellos aparecen el fenómeno de El Niño, la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto y la evolución de la política fiscal.

El nuevo ministro de Hacienda, Miguel José Gómez Martínez, participó por primera vez de una reunión de la Junta y manifestó la preocupación del Gobierno por la persistencia de la inflación, especialmente por sus efectos sobre los hogares de menores ingresos.

“ Determinar cómo se maneja y cómo se aborda desde el punto de vista monetario el tema de la inflación fue objeto de una larga y muy profunda discusión con los demás miembros de la Junta del Banco de la República ”, explicó Gómez.

El ministro señaló que durante la discusión también se tuvo en cuenta el comportamiento del precio del petróleo y sus efectos sobre los combustibles y otros bienes y servicios.

¿Qué pasará con las tasas de interés en Colombia?

Por el momento, el Banco de la República señaló que la decisión mantiene una política monetaria restrictiva. Sin embargo, las próximas medidas dependerán de cómo evolucione la economía y, principalmente, la inflación.

Las expectativas de los analistas para el cierre de 2026 volvieron a aumentar y se ubicaron en 6,8%, mientras que para un horizonte de dos años descendieron al 4%.

La Junta también tendrá en cuenta la información que surja sobre los efectos de El Niño, la recuperación posterior al terremoto y las próximas decisiones de política fiscal antes de definir nuevos movimientos en la tasa.

¿Cómo está la economía de Colombia?

La decisión se conoce después de que la economía colombiana registrara un crecimiento anual del 3,4% durante el segundo trimestre de 2026.

Sin embargo, los datos más recientes muestran algunas señales de desaceleración. El Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) tuvo en julio una variación anual del 1,1%.

El Banco de la República también informó que la industria manufacturera cayó un 2,3% anual, mientras que las ventas reales del comercio minorista aumentaron un 5,3% durante julio.

La entidad explicó que seguirá evaluando estos indicadores antes de tomar sus próximas decisiones sobre la política monetaria.

Con información de EFE.-