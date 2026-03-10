El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) avanza en la búsqueda y localización de miles de colombianos para poder entregar los recursos de sus programas de transferencias monetarias, que hoy favorecen a más de 770.000 hogares en todo el país con subsidios de hasta 500.000 pesos por ciclo. Estas ayudas económicas se canalizan por medio del programa Renta Ciudadana, especialmente a través de su línea de Valoración del Cuidado, orientada a los hogares en mayor condición de vulnerabilidad. El apoyo de 500.000 pesos se gira cada 45 días a las familias que cumplen con los requisitos de selección definidos por Prosperidad Social y que se encuentran correctamente inscritas en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV). Para acceder al beneficio económico, que se pagará el viernes 20 de marzo, los ciudadanos colombianos deben presentar tres documentos fundamentales que acrediten su elegibilidad ante el programa: Los ciudadanos interesados pueden acceder al portal oficial de Renta Ciudadana para verificar su elegibilidad, donde deberán ingresar su número de cédula en la sección “Consulta de beneficiarios”. Asimismo, es posible dirigirse al sitio web principal de Prosperidad Social para obtener información actualizada sobre los diversos programas sociales disponibles. Para verificar la clasificación en el Sisbén IV, los usuarios deben ingresar y seleccionar “Consulta tu grupo Sisbén”, donde podrán conocer en qué categoría se encuentran clasificados. La dispersión de los recursos estará a cargo de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros, operadores que tendrán presencia en más de 1.100 municipios y contarán con miles de puntos habilitados en los 32 departamentos. El nuevo modelo permitirá retirar el dinero mediante giro postal y, de forma progresiva, optar por alternativas digitales o productos financieros, dependiendo de la disponibilidad en cada territorio. La medida busca ampliar la cobertura y facilitar el acceso al subsidio, especialmente en zonas con baja bancarización. Los beneficiarios deberán verificar previamente si tienen un giro disponible a través de los canales oficiales de cada operador, ingresando únicamente a los sitios institucionales y utilizando su número de documento. El calendario preliminar informado por la entidad establece además: Prosperidad Social advirtió que las fechas podrían ajustarse en caso de modificaciones administrativas o presupuestales. Por eso recomendó a los beneficiarios mantenerse atentos exclusivamente a los canales oficiales y revisar periódicamente su estado dentro del programa antes de acudir a un punto de pago.