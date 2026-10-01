Sin embargo, cinco zonas del país aparecen bajo recomendación de no viajar.

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El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de Nivel 4 para determinadas zonas de Colombia y pidió a sus ciudadanos no viajar bajo ninguna circunstancia a cinco áreas consideradas de mayor riesgo.

La recomendación forma parte del aviso de viaje para el país, que ubica a Colombia en Nivel 3, “Reconsiderar los viajes”, debido a factores como la delincuencia, el terrorismo, los disturbios civiles, los secuestros y los desastres naturales.

La actualización más reciente mencionada por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá corresponde al 29 de septiembre de 2026, cuando advirtió sobre un riesgo elevado de ataques en Norte de Santander, especialmente por acciones de grupos armados ilegales en la región del Catatumbo.

¿Cuáles son las cinco zonas de Colombia bajo alerta Nivel 4?

El aviso del Departamento de Estado establece cinco áreas específicas a las que recomienda no viajar:

1. Departamento de Arauca

La recomendación está relacionada con riesgos de delincuencia y terrorismo.

2. Departamento del Cauca, excepto Popayán

La advertencia abarca el departamento, pero excluye a Popayán, debido a que las condiciones de riesgo señaladas son diferentes en esa ciudad.

3. Departamento del Valle del Cauca, excepto Cali

La alerta comprende el departamento, pero Cali está excluida de esta categoría específica.

Cinco zonas del país aparecen bajo recomendación de no viajar. EFE

4. Departamento de Norte de Santander

Estados Unidos señala riesgos vinculados con delincuencia y terrorismo. Además, la Embajada informó el 29 de septiembre sobre un aumento del riesgo de ataques de grupos armados ilegales, incluidos ataques con drones cargados con explosivos.

5. Un área de 10 kilómetros, aproximadamente 5 millas, de la frontera entre Colombia y Venezuela

En esta zona la recomendación se debe a delincuencia, secuestros, conflictos entre grupos armados y riesgo de detención.

¿Por qué Estados Unidos recomienda no viajar a estas zonas de Colombia?

De acuerdo con el aviso de viaje, en estas áreas se presentan delitos violentos, robos a mano armada y asesinatos, mientras que en algunas regiones también existe presencia y actividad de grupos armados ilegales.

En el caso de Norte de Santander, la Embajada de Estados Unidos advirtió específicamente que pueden ocurrir ataques con poca o ninguna advertencia contra estaciones de Policía, edificios gubernamentales, instalaciones militares e infraestructura relacionada.

El comunicado también menciona que en Catatumbo se han utilizado drones comerciales equipados con explosivos, en ocasiones acompañados de disparos de fusil, para atacar objetivos policiales y militares.

¿Qué otros riesgos señala Estados Unidos para viajar por Colombia?

Aunque las cinco zonas tienen una advertencia de Nivel 4, el aviso general para Colombia permanece en Nivel 3, por lo que el Departamento de Estado recomienda reconsiderar los viajes al país.

Entre los principales riesgos mencionados aparecen la delincuencia callejera, los robos, las agresiones, los homicidios, el tráfico de drogas, la extorsión y los secuestros. El documento advierte además que algunos robos pueden ocurrir incluso en hoteles y otros lugares donde se hospedan turistas.

Las manifestaciones políticas también figuran entre los factores de riesgo. Según el aviso, pueden generar cierres de carreteras, interrupciones en el transporte y desplazamientos complicados entre ciudades, además de situaciones que pueden tornarse violentas.