El DPS depositará 230.000 pesos en las cuentas bancarias de todos estos jubilados y beneficiarios del Seguro Social.

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El Gobierno de Colombia avanza en mayo con los programas de transferencias monetarias dirigidos a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, como parte de su estrategia de protección social.

A través del programa Colombia Mayor, millones de personas siguen recibiendo un apoyo económico mensual destinado a cubrir sus necesidades básicas, especialmente quienes no cuentan con pensión ni con ingresos suficientes para su sustento.

El cuarto ciclo de pagos inició el pasado 11 de mayo, realizándose de forma periódica según el cronograma establecido por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y los operadores autorizados en cada municipio. Para acceder o continuar recibiendo el subsidio, los beneficiarios deben presentar la documentación requerida y verificar con anticipación el lugar y la fecha asignados para el cobro.

¿Cuánto paga Colombia Mayor en mayo de 2026?

Según el DPS, el programa Colombia Mayor entrega un subsidio económico mensual a personas adultas mayores que no cuentan con pensión ni con ingresos suficientes y que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Los montos son, según la edad:

El DPS depositará 230.000 pesos en las cuentas bancarias de todos estos jubilados y beneficiarios del Seguro Social. Freepik

$230.000 mensuales para mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75 años.

Las personas mayores de 80 años reciben $230.000 mensuales.

¿Cuándo son los próximos pagos de Colombia Mayor?

Los siguientes giros de Colombia Mayor serán:

9 de junio.

29 de julio (ciclo doble).

26 de agosto.

23 de septiembre.

21 de octubre.

18 de noviembre.

16 de diciembre.

¿Por qué Prosperidad Social cambió el Banco Agrario por SuRed y SuperGiros?

El cambio responde a una transformación estructural en la forma como el Estado distribuye los recursos. La entidad busca:

Mayor cobertura en zonas rurales y apartadas.

Más competencia entre operadores.

Reducción de costos operativos.

Inclusión financiera para población no bancarizada.

Con más de 31.000 puntos de pago en 1.108 municipios, los nuevos operadores garantizan presencia en todo el territorio nacional.

La medida se enmarca en lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo, que permite ampliar los canales para la entrega de subsidios y facilitar que los beneficiarios elijan cómo recibir su dinero.

¿Cuáles son los 4 documentos imprescindibles para cobrar Colombia Mayor?

Los interesados en formar parte del programa Colombia Mayor deberán presentar cuatro documentos fundamentales: