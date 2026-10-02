El antiguo asentamiento de la civilización Tayrona está rodeado de selva y solo se puede visitar después de completar una caminata de varios días por la Sierra Nevada de Santa Marta.

El pueblito escondido de Antioquia con más de 220 años de historia que enamora a los viajeros con su oferta turística

La Ciudad Perdida de Colombia, también conocida como Teyuna, es uno de los sitios arqueológicos más importantes de la Sierra Nevada de Santa Marta. En medio de la selva, el lugar conserva terrazas, caminos, escaleras y otras estructuras construidas por las sociedades que habitaron esta región hace más de 1000 años.

El antiguo asentamiento fue construido aproximadamente hacia el año 700 y llegó a convertirse en uno de los principales centros urbanos de la antigua civilización Tayrona. El complejo se encuentra en la parte alta de la cuenca del río Buritaca, a unos 1200 metros sobre el nivel del mar, y reúne más de 200 estructuras distribuidas en unas 33 hectáreas.

Llegar hasta allí también forma parte de la experiencia ya que no existen caminos vehiculares hasta el sitio arqueológico y el acceso se realiza mediante una caminata de varios días por senderos selváticos y montañosos.

Ciudad Perdida: dónde está y qué se puede conocer

Teyuna está ubicada en la cara norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, dentro del territorio del Resguardo Kogüi-Malayo-Arhuaco, en el departamento del Magdalena. La zona se caracteriza por una gran diversidad de paisajes y ecosistemas, desde áreas cercanas al mar Caribe hasta las zonas montañosas de la Sierra Nevada.

El complejo arqueológico conserva las huellas de una sociedad que desarrolló una importante infraestructura en piedra. Entre los elementos que pueden observarse se encuentran plazoletas circulares, terrazas, caminos y escaleras, además de sistemas destinados a conducir el agua de lluvia y conservar la fertilidad del suelo.

Actualmente, Teyuna forma parte de un territorio habitado por comunidades indígenas, por lo que las visitas deben realizarse respetando las costumbres y las indicaciones de las autoridades de la zona. El ICANH recomienda, entre otras cosas, no ingresar a viviendas indígenas ni fotografiar a sus habitantes o sus pertenencias sin autorización.

El sitio arqueológico está escondido entre las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta y conserva más de 200 estructuras de una antigua civilización indígena (Imagen ilustrativa). Fuente: Shutterstock Jaromir Chalabala

Cómo llegar a la Ciudad Perdida y cuánto hay que caminar

El viaje comienza en Santa Marta y continúa por carretera hasta el sector de Machete Pelao, donde termina el trayecto en vehículo y comienza la caminata hacia Teyuna. El ICANH señala que el sendero no está claramente demarcado y que recorrerlo sin guía puede ser riesgoso, por lo que es obligatorio realizar la visita acompañada por un guía certificado y reservar el ingreso mediante una agencia autorizada.

La caminata suele organizarse en dos o tres jornadas de ida, con trayectos de entre 5 y 10 kilómetros por día, según el itinerario, durante el recorrido se atraviesan zonas de selva tropical, ríos y territorios indígenas. El último tramo conduce hasta una escalera arqueológica ubicada a unos 500 metros del alojamiento donde suelen pasar la noche los visitantes antes de ingresar al parque.

Colombia Travel calcula que la ruta completa tiene aproximadamente 64 kilómetros entre ida y vuelta y que el acceso implica subir más de 1200 escalones. El trayecto completo suele realizarse en programas de tres, cuatro o cinco días, dependiendo del itinerario elegido.

Por las características del terreno, la humedad y las condiciones climáticas, el ICANH recomienda llevar calzado cómodo, ropa de secado rápido, protección para la lluvia, repelente, protector solar y poco peso en la mochila. El parque tampoco cuenta con señal de telefonía móvil, por lo que la comunicación puede quedar limitada durante la excursión.