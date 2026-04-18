El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) confirmó el inicio del tercer ciclo de pagos del programa Colombia Mayor, dirigido a adultos mayores en situación de vulnerabilidad que no cuentan con pensión o viven en condiciones de pobreza extrema. Según detalló la entidad, este nuevo desembolso comenzó el 17 de abril de 2026 y se extenderá hasta el lunes 4 de mayo, período durante el cual los beneficiarios podrán retirar el subsidio en los puntos autorizados en todo el país. El programa Colombia Mayor forma parte de la política social del Gobierno colombiano y busca garantizar un ingreso económico a personas de la tercera edad desprotegidas, alcanzando en este ciclo a 3 millones de beneficiarios con una inversión cercana a 708.000 millones de pesos. El DPS estableció que todos los pagos correspondientes al ciclo 3 deberán ser retirados antes del 4 de mayo de 2026. Una vez finalizado ese plazo, los recursos no cobrados seguirán los procedimientos internos de la entidad. El cronograma responde al calendario oficial de transferencias y forma parte del objetivo del Gobierno de ampliar la cobertura del programa y garantizar pagos oportunos. El dinero se entrega exclusivamente a través de los operadores SuperGiros y SuRed, que cuentan con más de 31.000 puntos de atención distribuidos en todo el territorio nacional. Para cobrar el subsidio, los beneficiarios deben: No es necesario realizar trámites adicionales ni intermediaciones, ya que el proceso está centralizado en estos operadores. Desde el DPS indicaron que esta red permite que los adultos mayores puedan acceder al dinero cerca de sus hogares, tanto en zonas urbanas como rurales, reduciendo filas y tiempos de espera. La entidad también avanza en la implementación de mecanismos de inclusión financiera, que permitirán a los beneficiarios recibir el dinero en cuentas bancarias o billeteras digitales. Este sistema busca facilitar el acceso directo a los recursos, evitar desplazamientos y reducir costos asociados al cobro presencial. La implementación será progresiva, con el objetivo de acompañar a los adultos mayores en el uso de estas herramientas y mejorar su acceso al sistema financiero. El DPS recordó que todos los trámites son gratuitos y que los beneficiarios deben utilizar únicamente los canales oficiales para consultar información o resolver dudas. Entre las opciones habilitadas se encuentran: La entidad recomendó evitar intermediarios y no compartir información personal con terceros para prevenir fraudes.