El Gobierno nacional confirmó el inicio de un nuevo ciclo de pagos del subsidio dirigido a adultos mayores en Colombia, una ayuda económica clave para millones de personas en situación de vulnerabilidad. A partir del 17 de abril, comenzó la entrega de transferencias monetarias que buscan aliviar la carga económica de esta población. La medida, liderada por Prosperidad Social, contempla una inversión de más de 708.000 millones de pesos para garantizar que los recursos lleguen de manera oportuna a los beneficiarios en todo el país. En total, cerca de tres millones de personas podrán acceder a este incentivo, que estará disponible hasta el 4 de mayo y se entregará a través de operadores autorizados en zonas urbanas y rurales. El programa Colombia Mayor continúa siendo uno de los pilares de la política social del país, al brindar apoyo económico mensual a adultos mayores que no cuentan con pensión o ingresos suficientes. Este subsidio busca reducir la pobreza extrema en esta población. Para este ciclo, los montos varían según la edad. Las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 recibirán hasta $230.000 mensuales, mientras que quienes superan los 54 años (mujeres) y 59 años (hombres) accederán a un pago de $80.000 por ciclo, de acuerdo con los criterios establecidos por el programa. El tercer ciclo de pagos del año inició el 17 de abril y se extenderá hasta el 4 de mayo, plazo durante el cual los beneficiarios deberán acercarse a los puntos autorizados para reclamar el dinero. La operación ya no está a cargo del Banco Agrario, lo que representa un cambio importante en la logística de entrega. Ahora, los pagos se realizan a través de la Unión Temporal de Pago Postal, mediante redes como SuperGiros y SuRed, que cuentan con más de 31.000 puntos habilitados en todo el territorio nacional para facilitar el acceso a los recursos. Los ciudadanos que deseen verificar si son beneficiarios pueden hacerlo de manera sencilla a través de plataformas digitales habilitadas por los operadores. Solo se requiere el número de documento para acceder a la información del giro disponible. El proceso consiste en ingresar al portal de consulta de SuperGiros, completar los datos solicitados y confirmar la información. Allí, el sistema indicará si la persona tiene un pago pendiente y el lugar exacto donde puede reclamarlo, evitando desplazamientos innecesarios.