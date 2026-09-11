Colpensiones en alerta: no tendría suficiente dinero para pagar las pensiones en 2027, el Gobierno busca una solución.

Colpensiones enfrenta una presión presupuestaria de cara a 2027. El Ministerio del Trabajo informó que los recursos contemplados hasta ahora no alcanzan para cubrir la totalidad de las pensiones previstas para el próximo año.

La situación fue expuesta ante el Congreso durante la presentación del presupuesto del sector Trabajo. Según la información entregada por la ministra Natalia López Fuentes, el faltante estimado asciende a $4,84 billones y está relacionado, principalmente, con el pago de las mesadas del régimen público.

Cuánto dinero necesita Colpensiones para 2027

La proyección presentada por el Ministerio del Trabajo indica que Colpensiones necesitará cerca de $96,8 billones durante 2027 para atender sus obligaciones pensionales.

De ese total, aproximadamente $50 billones corresponderían a ingresos propios de la entidad. Otros $46 billones provendrían de transferencias de la Nación destinadas a financiar el pago de las pensiones.

El problema aparece porque la distribución presupuestaria confirmada hasta ahora no cubre completamente esa necesidad. El Ministerio de Hacienda habría asignado cerca de $58,17 billones para gastos de funcionamiento del sector Trabajo. De ese monto, alrededor de $41 billones estarían destinados a Colpensiones y cerca de $17 billones al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional.

La diferencia entre los recursos disponibles y el dinero proyectado para atender las obligaciones genera una brecha de $4,84 billones. El Ministerio del Trabajo explicó que necesita encontrar una fuente adicional de financiación para completar el presupuesto de 2027.

Colpensiones en alerta: no tendría suficiente dinero para pagar las pensiones en 2027, el Gobierno busca una solución. Archivo El Cronista

¿Está en riesgo el pago de las pensiones?

El faltante presupuestario no significa que Colpensiones haya dejado de pagar las pensiones ni que exista una suspensión inmediata de las mesadas. El problema está relacionado con la planeación de los recursos que se necesitarán para el próximo año.

El Gobierno debe definir cómo cubrirá la diferencia antes de que comience la ejecución del presupuesto de 2027. Para ello, el Ministerio del Trabajo solicitó al Ministerio de Hacienda incorporar los recursos necesarios dentro del trámite presupuestario.

La discusión se desarrolla mientras el Congreso analiza el presupuesto general de la Nación. Durante ese proceso, las partidas pueden modificarse antes de la aprobación definitiva. Por eso, el monto final asignado a Colpensiones todavía puede cambiar.

La prioridad es asegurar el pago de las pensiones del régimen de prima media, que depende de los aportes de los afiliados, los ingresos propios de Colpensiones y las transferencias públicas.

Qué otros gastos presionan el presupuesto

Aunque la mayor parte del faltante corresponde a las pensiones, el Ministerio del Trabajo también señaló necesidades relacionadas con inversión y funcionamiento. La cartera presentó un presupuesto sectorial cercano a $66,9 billones para 2027.

La presión no se concentra únicamente en Colpensiones. También incluye al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional y a otras entidades vinculadas con la protección social, el empleo y los derechos laborales.

El presupuesto de inversión del Ministerio del Trabajo contempla cerca de $578.407 millones para 2027. Según la información presentada ante el Congreso, esos recursos representarían un aumento frente a 2026 y se distribuirían entre distintos proyectos.

La mayor parte de la inversión estaría orientada a la protección social. También se contemplan programas relacionados con la formalización laboral, la formación para el trabajo, la generación de empleo y la defensa de los derechos de los trabajadores.

La situación también genera presión sobre el cierre de 2026. La ministra señaló que existen cerca de $5,4 billones apropiados sin situación de fondo y pidió garantizar los recursos para cubrir las pensiones de noviembre y diciembre del régimen de prima media.

El Gobierno deberá definir la incorporación y el traslado de esos recursos para evitar dificultades en el flujo de pagos durante los últimos meses del año.