Tiendas D1 tiene un set de vasos con diseño especial ideal para el hogar: cuesta menos de $25.000

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Tiendas D1 cuenta con diferentes productos destinados al hogar que se suman a su tradicional oferta de alimentos, bebidas y artículos de uso cotidiano. Entre las opciones disponibles aparece un particular set de vasos que se destaca por su diseño.

Se trata del Set Vasos con Figura, una presentación que incluye dos unidades de vidrio transparente y que actualmente figura en la tienda online de la cadena a $24.900.

Además de su aspecto decorativo, cada vaso ofrece una capacidad de 550 ml, por lo que puede utilizarse para servir y consumir diferentes tipos de bebidas en el hogar.

Tiendas D1: cómo es el set de vasos que cuesta $24.900

Según la descripción oficial de D1, el producto pertenece a la marca Red Flag y está fabricado 100% en vidrio. La presentación incluye dos vasos transparentes que incorporan una figura como elemento decorativo.

Cada unidad tiene unas dimensiones de 8,5 x 8,5 x 11,8 centímetros y una capacidad de 550 ml. El diseño transparente, además, permite visualizar el contenido de la bebida.

Estas son sus principales características:

Precio: $24.900.

Presentación: set de dos unidades.

Material: 100% vidrio.

Capacidad: 550 ml cada vaso.

Color: transparente.

Diseño: con figura decorativa.

Dimensiones: 8,5 x 8,5 x 11,8 cm.

Uso: servir y consumir bebidas.

Marca: Red Flag.

Referencia: GUL0127-7.

Tiendas D1 tiene un set de vasos con diseño especial ideal para el hogar: cuesta menos de $25.000 Imagen creada con IA

¿Los vasos de D1 pueden utilizarse en microondas y lavavajillas?

Otro de los puntos detallados en la ficha oficial es que los dos vasos son aptos tanto para lavavajillas como para microondas, lo que amplía sus posibilidades para el uso cotidiano.

De todas maneras, D1 recomienda manipularlos con cuidado y evitar los cambios bruscos de temperatura para favorecer su conservación.