Prosperidad Social depositará 500.000 pesos a todos los colombianos que presenten estos 3 documentos en septiembre.

El programa Renta Ciudadana, administrado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), está dirigido a hogares que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad y busca brindar un apoyo económico para contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

Para septiembre de 2026, la entidad anunció la reprogramación del cuarto ciclo de pagos, después de una revisión relacionada con la aplicación del Registro Universal de Ingresos (RUI).

El Gobierno Nacional mantiene una transferencia de hasta 500.000 pesos cada dos meses para los hogares que cumplen con los criterios establecidos por el programa y mantengan actualizados estos tres documentos que permiten identificarlos y ser seleccionados como beneficiarios de acuerdo con las condiciones de focalización.

Montos de Renta Ciudadana en septiembre de 2026

Renta Ciudadana continúa en 2026 como uno de los principales programas de transferencias monetarias de Prosperidad Social para hogares en situación de pobreza. De acuerdo con la información oficial publicada por la entidad, los hogares beneficiarios pueden recibir 500.000 pesos, dependiendo de la línea de intervención y de las condiciones establecidas para cada hogar.

Los recursos están destinados a hogares previamente focalizados. Entre los registros utilizados se encuentra el Sisbén IV o el Registro Social de Hogares, además de otros listados oficiales en casos específicos. Prosperidad Social aclara que Renta Ciudadana no cuenta con un proceso de inscripción abierta, ya que la entidad realiza la identificación, selección y vinculación de los hogares potenciales beneficiarios.

En 2026, la entrega de las transferencias está a cargo de los operadores SuRed y SuperGIROS, que fueron adjudicados por Prosperidad Social para la dispersión y entrega de los recursos de sus programas de transferencias monetarias.

Prosperidad Social depositará 500.000 pesos a todos los colombianos que presenten estos 3 documentos en septiembre. IA - Creada por El Cronista Colombia

Estos son los 3 documentos y condiciones que deben tener en cuenta los beneficiarios

Para permanecer en Renta Ciudadana, el hogar debe cumplir las condiciones de focalización y permanencia establecidas por Prosperidad Social.

Entre los principales elementos que deben mantenerse vigentes se encuentran:

Cédula de ciudadanía: el documento de identidad debe estar vigente para las personas titulares y beneficiarias del programa. Prosperidad Social contempla la vigencia del documento como una de las condiciones de permanencia.

Registro en el Sisbén IV o Registro Social de Hogares: el hogar debe contar con información vigente en los registros utilizados para la focalización. Renta Ciudadana está dirigida a hogares en pobreza extrema y pobreza moderada y la selección se realiza con base en información oficial.

Información actualizada del hogar: es fundamental que los datos utilizados para determinar las condiciones sociales y económicas del hogar permanezcan actualizados. Prosperidad Social verifica esta información mediante diferentes fuentes oficiales para establecer si se mantienen las condiciones de permanencia.

Cómo verificar si eres beneficiario de Renta Ciudadana con tu cédula

Los ciudadanos pueden consultar si su hogar aparece como beneficiario de Renta Ciudadana a través de la plataforma oficial de Prosperidad Social. El sistema solicita datos de identificación para realizar la consulta.

El procedimiento consiste en ingresar al portal de consulta de Renta Ciudadana, seleccionar la opción correspondiente e introducir el tipo y número de documento, además de la fecha de nacimiento cuando sea solicitada por la plataforma.

La consulta permite conocer el estado del hogar dentro del programa. Si aparece como activo, el sistema también puede permitir avanzar con el Acta de Compromiso y Corresponsabilidad, según corresponda.

Es importante utilizar únicamente los canales oficiales de Prosperidad Social, ya que la entidad advierte que sus trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

Calendario de pagos de Renta Ciudadana: fechas del cuarto ciclo de 2026

El cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Compensación del IVA fue reprogramado para septiembre de 2026. Prosperidad Social tomó esta decisión mientras adelanta una revisión técnica junto con el Departamento Nacional de Planeación sobre la aplicación del Registro Universal de Ingresos.

El día concreto de los giros será comunicado oficialmente cuando estén dadas las condiciones técnicas, jurídicas y operativas necesarias.

Requisito indispensable para seguir recibiendo Renta Ciudadana

Mantener actualizada la información utilizada para la focalización es fundamental para continuar en Renta Ciudadana. Prosperidad Social verifica, entre otros aspectos, la vigencia del documento de identidad, la inscripción en los registros correspondientes y que las condiciones sociales y económicas del hogar continúen ajustándose a los criterios establecidos.

La entidad también establece condiciones relacionadas con la supervivencia de los beneficiarios y el cumplimiento del Acta de Compromiso y Corresponsabilidad. Si se detecta el incumplimiento de alguno de los criterios, el hogar puede ser suspendido preventivamente y no tendrá derecho a la liquidación, orden de pago o entrega de las transferencias mientras permanezca en esa situación.

Por ahora, quienes esperan el cuarto ciclo de 2026 deben consultar los canales oficiales de Prosperidad Social y evitar intermediarios o supuestos gestores que cobren por realizar trámites relacionados con el programa.