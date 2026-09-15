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El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) confirmó que el programa de apoyo a hogares vulnerables seguirá activo durante septiembre de 2026. Actualmente, los beneficiarios reciben subsidios de hasta 550.000 pesos, dirigidos a quienes se encuentran registrados en el Sisbén IV.

Los pagos se realizan a través de los operadores autorizados SuperGIROS y SuRed, mediante los cuales los hogares beneficiarios pueden recibir los recursos correspondientes de forma segura.

Los beneficiarios deben consultar su estado de pago a través del portal oficial y presentarse con la documentación requerida por el Gobierno Nacional.

Renta Ciudadana continuará en septiembre de 2026. ChatGPT

Renta Ciudadana: cómo consultar si eres beneficiario con tu cédula

Verificar si un hogar forma parte del programa Renta Ciudadana es rápido y seguro usando únicamente el número de cédula. El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) habilita un portal oficial en su sitio web, que también es mencionado por Wintor ABC para guiar a los posibles beneficiarios.

Esta herramienta permite confirmar de manera directa si un hogar fue incluido en el programa y proporciona información relevante como la fecha aproximada de pago y el operador encargado de la entrega del apoyo económico.

Pasos para consultar Renta Ciudadana con la cédula:

Acceder al portal oficial del DPS para Renta Ciudadana.

Seleccionar la opción “Consulta con tu cédula” dentro del sistema.

Digitar el número de documento y completar la validación solicitada.

Revisar el resultado que muestra la plataforma, indicando si el hogar fue seleccionado y los detalles del pago.

La consulta es gratuita, no requiere intermediarios y se puede hacer desde cualquier dispositivo con internet, lo que facilita el acceso a la información y minimiza riesgos de fraudes o cobros indebidos.

Cómo saber si ya está disponible el giro de Renta Ciudadana

Los beneficiarios pueden consultar si su giro ya está disponible a través de los canales oficiales de pago habilitados. Para el ciclo vigente, los pagos se realizan mediante SuperGIROS y SuRed, donde los hogares pueden verificar y reclamar los recursos que les correspondan.

Pasos para verificar el giro:

Ingresar al sitio o aplicación del operador designado.

Seleccionar la opción “Consultar giros” o “Renta Ciudadana” .

Digitar el número de cédula y validar la información.

Revisar si el dinero ya está disponible y conocer el punto autorizado para el retiro.

El DPS aconseja no compartir información personal con terceros y evitar páginas falsas que prometan agilizar los pagos. Los giros se entregan únicamente por los operadores oficiales del programa.

¿Quiénes pueden recibir los $500.000 de Renta Ciudadana?

Uno de los principales grupos priorizados por Renta Ciudadana está conformado por hogares clasificados en el grupo A del Sisbén IV que tienen niños y niñas menores de 6 años. También se contemplan hogares con personas con discapacidad que requieren cuidado permanente.

Dentro de los criterios de priorización se encuentran:

Hogares en situación de pobreza extrema.

Familias con niños menores de 6 años.

Hogares con personas con discapacidad que requieren cuidado.

Familias que cumplen los criterios de focalización establecidos por Prosperidad Social.

Renta Ciudadana continuará en septiembre de 2026. (Fuente: Shutterstock).

El hecho de pertenecer al grupo A del Sisbén no significa por sí solo que el hogar recibirá el dinero, ya que la selección depende de la focalización realizada por Prosperidad Social.

Renta Ciudadana: qué cambia con la revisión del RUI

Prosperidad Social también avanza con una revisión relacionada con el Registro Universal de Ingresos (RUI), un proceso que puede modificar la continuidad de algunos hogares dentro de los programas de transferencias.

Por este motivo, los beneficiarios deben estar atentos a las comunicaciones oficiales antes de asumir que continuarán recibiendo los pagos. La información y cualquier modificación del programa serán comunicadas por Prosperidad Social a través de sus canales oficiales.