Oficial y confirmado | Por revisión del RUI, los pagos de Renta Joven cambiaron de fecha: cuándo son los desembolsos.

Los desembolsos comenzarán en septiembre y tendrán dos modalidades de entrega (Fuente: edición propia).

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Prosperidad Social confirmó la reprogramación del cuarto ciclo de Renta Joven en Colombia y modificó las fechas que estaban previstas inicialmente para finales de agosto. La entidad explicó que el cambio está relacionado con la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI) y con la necesidad de realizar los ajustes operativos y normativos correspondientes antes de su aplicación.

De acuerdo con el nuevo cronograma, los primeros beneficiarios recibirán el dinero desde el jueves 3 de septiembre de 2026 , mientras que los estudiantes que tienen asignado el pago mediante giro podrán reclamarlo a partir del día siguiente.

¿Cuándo pagan el cuarto ciclo de Renta Joven en septiembre de 2026?

El cuarto ciclo de Renta Joven comenzará a entregarse el 3 de septiembre para los jóvenes que tienen registrada una cuenta bancaria como mecanismo de pago.

En total, 1.557 participantes recibirán la transferencia directamente en sus productos financieros. Para este grupo, la fecha establecida por Prosperidad Social es el jueves 3 de septiembre.

La segunda modalidad comenzará el viernes 4 de septiembre. En este caso, 1.171 estudiantes podrán retirar el dinero mediante giro hasta el 11 de septiembre.

La inversión destinada para este ciclo será de $1.091 millones, con un total de 2.722 participantes incluidos en esta entrega.

¿Por qué cambiaron las fechas de pago de Renta Joven?

El cuarto ciclo estaba contemplado inicialmente para finales de agosto, pero Prosperidad Social decidió reprogramar los desembolsos.

Según explicó la entidad, la modificación busca garantizar el cumplimiento de los procedimientos necesarios durante la transición hacia el Registro Universal de Ingresos, RUI.

Este instrumento está relacionado con la identificación de las condiciones socioeconómicas de los hogares y con la determinación de quiénes cumplen los requisitos para acceder y permanecer en diferentes programas de transferencias monetarias.

Oficial y confirmado | Por revisión del RUI, los pagos de Renta Joven cambiaron de fecha: cuándo son los desembolsos.

Prosperidad Social señaló que se tomó la decisión de aplazar la aplicación del RUI mientras se realizan las verificaciones y ajustes correspondientes, con el objetivo de evitar que los cambios generen una interrupción en las transferencias de quienes actualmente hacen parte de los programas.

¿Cuándo reciben el pago de Renta Joven quienes tienen cuenta bancaria?

Los jóvenes que reciben Renta Joven mediante abono a cuenta bancaria tendrán el dinero correspondiente al cuarto ciclo desde el 3 de septiembre de 2026.

Son 1.557 participantes registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) los que hacen parte de esta modalidad de pago.

Por esta razón, quienes tienen cuenta bancaria habilitada deberán revisar su producto financiero a partir de la fecha indicada para verificar el ingreso de la transferencia.

¿Cuándo se puede reclamar el giro de Renta Joven?

Los beneficiarios que reciben el incentivo mediante giro tendrán un periodo diferente para retirar los recursos.

Prosperidad Social estableció que los 1.171 estudiantes de esta modalidad podrán acercarse a los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros desde el 4 hasta el 11 de septiembre de 2026.

Es decir, quienes no reciben el dinero directamente en una cuenta bancaria tendrán varios días para realizar el cobro dentro del periodo establecido por la entidad.

¿Qué novedades se pueden gestionar en el Portal del Joven?

Además de anunciar las nuevas fechas de pago, Prosperidad Social informó que habilitará el Portal del Joven entre el 3 y el 11 de septiembre para que los participantes puedan gestionar diferentes novedades.

Entre los trámites disponibles estarán:

Actualización de datos básicos.

Graduación de bachiller, para jóvenes que aparecen en estado suspendido.

Subsanación de suspensión por condiciones socioeconómicas.

Retiro del programa.

Aplazamiento.

Cambio de programa de formación.

Estos cambios tendrán aplicación desde el quinto ciclo de Renta Joven de 2026, por lo que la entidad recomendó a los participantes mantener actualizada su información.

¿Cuántos jóvenes recibirán el cuarto pago de Renta Joven?

En total, 2.722 participantes recibirán los recursos correspondientes al cuarto ciclo de Renta Joven.

La distribución establecida por Prosperidad Social contempla 1.557 pagos mediante abono a cuenta bancaria y 1.171 transferencias mediante giro.

La entrega escalonada permitirá que los beneficiarios reciban o reclamen los recursos durante las fechas fijadas por la entidad para este ciclo.

¿Qué deben hacer los beneficiarios de Renta Joven?

Prosperidad Social recomendó a los jóvenes ingresar al Portal del Joven y verificar que sus datos estén actualizados. También es importante que quienes tienen pago por giro tengan presente el periodo establecido para realizar el cobro, mientras que aquellos que reciben el incentivo mediante cuenta bancaria pueden verificar el movimiento de su producto financiero desde el 3 de septiembre.