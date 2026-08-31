Confirmado por Prosperidad Social | Colombia Mayor comenzará nuevos pagos en septiembre: quiénes cobran y desde qué fecha.

Prosperidad Social confirmó las fechas para el séptimo ciclo de pagos de Colombia Mayor, uno de los principales programas de transferencias destinados a las personas mayores en situación de vulnerabilidad en el país.

Según informó oficialmente la entidad, los pagos se realizarán entre el 3 y el 13 de septiembre de 2026 y alcanzarán a cerca de 3 millones de beneficiarios en todo Colombia.

Para garantizar este nuevo ciclo, el Gobierno destinó $639.643 millones. La operación de las transferencias estará nuevamente a cargo de SuperGiros y SuRed, que dispondrán de sus redes de atención en el territorio nacional.

Colombia Mayor: cuándo comienza el pago de septiembre

El cronograma confirmado por Prosperidad Social establece que el ciclo 7 comenzará el jueves 3 de septiembre y finalizará el domingo 13 de septiembre de 2026.

Durante ese período, los beneficiarios habilitados podrán acceder a la transferencia mediante las modalidades correspondientes.

En cuanto a los montos, Colombia Mayor entrega $230.000 mensuales a las mujeres de 60 años o más y a los hombres de 65 años o más. Para los demás beneficiarios activos, la transferencia es de $80.000, según los valores establecidos por Prosperidad Social.

La entidad recordó que los pagos de Colombia Mayor tienen una frecuencia mensual y que los períodos habilitados para cobrar son informados para cada ciclo.

El nuevo desembolso quedó garantizado después de que el Gobierno gestionara los $639.643 millones necesarios para financiar el ciclo. De acuerdo con Prosperidad Social, estos recursos fueron obtenidos mediante la optimización de partidas del Presupuesto General de la Nación.

Confirmado por Prosperidad Social | Colombia Mayor comenzará nuevos pagos en septiembre: quiénes cobran y desde qué fecha. Montaje EC

Colombia Mayor: cómo se cobrará el ciclo 7

Una de las novedades de este ciclo será el crecimiento de los pagos mediante productos financieros.

Prosperidad Social informó que 24.598 participantes que registraron correctamente una cuenta bancaria o un depósito electrónico mediante el Gestor de Información Financiera (GIF) recibirán el dinero directamente en el producto financiero informado.

Esta modalidad evita que el beneficiario tenga que desplazarse hasta un punto físico para retirar la transferencia. Además, según la entidad, quienes utilizan este mecanismo pueden recibir los recursos de manera anticipada frente a otras modalidades, siempre de acuerdo con el cronograma establecido para cada ciclo.

Para el resto de los participantes, la entrega estará a cargo de SuperGiros y SuRed, los operadores designados para realizar las transferencias en todo el país.

Cómo registrar una cuenta para recibir Colombia Mayor

Los participantes que todavía no hayan registrado una cuenta bancaria o depósito electrónico pueden hacerlo mediante el Gestor de Información Financiera de Prosperidad Social.

La herramienta permite registrar, consultar y actualizar los datos del producto financiero en el que el beneficiario desea recibir sus transferencias. Se encuentra disponible desde la página oficial de Prosperidad Social, dentro del apartado correspondiente a sus programas.

La entidad también recordó que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios, por lo que recomendó realizar cualquier consulta o gestión exclusivamente mediante sus canales oficiales.

Quiénes pueden acceder a Colombia Mayor

Colombia Mayor está dirigido a personas mayores que se encuentran desamparadas, no cuentan con una pensión o viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

Para inscribirse, el interesado debe acudir con su cédula de ciudadanía a la alcaldía de su municipio. En Bogotá, el procedimiento se realiza en las Subdirecciones Locales de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Una vez realizada la inscripción, se verifica la información del solicitante mediante cruces con diferentes bases de datos. Además, existe un sistema de priorización, ya que cada municipio dispone de una cantidad determinada de cupos.

Entre otras condiciones, Prosperidad Social verifica que la persona no reciba una pensión y analiza su situación socioeconómica antes de determinar el orden de asignación de los cupos disponibles.

De esta manera, las próximas fechas clave para los actuales beneficiarios serán el 3 de septiembre, cuando comenzará el séptimo ciclo, y el 13 de septiembre, último día previsto para esta etapa de pagos.