Ese pequeño agujero que tienen muchas ventanas no está de más ya que cumple una función clave. ¿Cuál es?

Aunque suele pasar desapercibido, muchas ventanas tienen un pequeño agujero en la parte inferior del marco que cumple una función importante. Puede parecer un defecto de fabricación o un detalle sin utilidad, pero en realidad forma parte del sistema diseñado para proteger la ventana del agua.

Estos pequeños orificios aparecen especialmente en ventanas de PVC y aluminio y están ubicados estratégicamente para permitir la salida del agua que puede ingresar al interior del marco durante una lluvia. De esta manera, el líquido encuentra un camino hacia el exterior en lugar de quedar acumulado.

Por eso, aunque sea pequeño, no conviene taparlo ni cubrirlo ya que obstruirlo puede impedir el correcto drenaje y favorecer la acumulación de humedad dentro del marco, algo que con el tiempo puede provocar distintos problemas.

¿Para qué sirve el pequeño agujero que tienen las ventanas?

El pequeño agujero que aparece en la parte inferior de muchas ventanas funciona como un orificio de drenaje. Su objetivo es permitir que el agua que ingresa al sistema de la ventana pueda salir hacia el exterior. Los marcos suelen contar con pequeños canales internos que conducen el líquido hasta estos puntos de salida.

Durante una lluvia, una pequeña cantidad de agua puede ingresar por las juntas o por los canales del marco sin que esto signifique necesariamente que exista una filtración. El diseño de la ventana contempla esa posibilidad y utiliza los orificios para evacuar el agua y evitar que quede acumulada en su interior.

Parece un simple detalle del marco, pero este pequeño orificio tiene una función fundamental y nunca debería taparse. Representación creada con IA

¿Qué pasa si se tapa el agujero de la ventana?

Cuando el orificio queda obstruido por suciedad, polvo, pintura o algún objeto, el agua puede quedar atrapada dentro del marco al no encontrar una salida adecuada. Esto puede favorecer la acumulación de humedad y, dependiendo del tipo de ventana y de la cantidad de agua, generar filtraciones o deterioro de algunos materiales.

Por este motivo, no se recomienda tapar el pequeño agujero, aunque parezca innecesario. Si está obstruido, lo conveniente es mantenerlo limpio y despejado para que pueda cumplir su función de drenaje, sin agrandarlo ni modificar la estructura de la ventana.

¿Cómo limpiar el pequeño agujero de la ventana?

Para evitar que se obstruya, es importante retirar periódicamente la suciedad que pueda acumularse en los canales inferiores del marco. Puede utilizarse un paño o un cepillo pequeño para eliminar polvo y residuos visibles, prestando atención a que el orificio quede libre.

También conviene revisar estos puntos después de períodos de lluvia intensa. Si el agua permanece acumulada dentro del marco o continúa ingresando al interior de la vivienda pese a que los orificios están despejados, puede existir otro problema en los sellos, juntas o sistema de drenaje que requiera una revisión.