Autorizado | El Gobierno colombiano incauta las cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos que figuren en el registro de la DIAN.

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El Gobierno colombiano continúa con su fase de control fiscal que incluye el embargo de cuentas bancarias y bienes de aquellos ciudadanos que figuren en el registro actualizado de deudores morosos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Esta estrategia, que se lleva a cabo en colaboración con entidades bancarias y cooperativas financieras, permite la suspensión de productos financieros una vez que se confirme que el contribuyente está incluido en la base de datos oficial de incumplidos.

Embargos y bloqueos bancarios: así pueden congelar su cuenta

Las autoridades tributarias establecieron que el proceso de embargo y suspensión se llevará a cabo de manera gradual, supervisado de forma estricta por la DIAN.

Se dará prioridad a aquellos contribuyentes que no han atendido los llamados anteriores para regularizar su estatus fiscal, así como a quienes poseen deudas activas que exceden los límites establecidos por la entidad.

Las medidas iniciales contemplan:

Bloqueo total de cuentas bancarias , dejando sin opción a realizar retiros, pagos o transferencias. , dejando sin opción a realizar retiros, pagos o transferencias.

Retención de fondos disponibles hasta que se salden los montos adeudados.

Fuentes del sector financiero han corroborado que las entidades bancarias han recibido la directriz de implementar los bloqueos, tras la verificación de la identidad del deudor.

El Gobierno colombiano incauta las cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos que figuren en el registro de la DIAN.

Lista de cuentas bancarias embargadas: quiénes están y cómo saberlo

La lista de morosos publicada por la DIAN involucra tanto personas naturales como jurídicas que poseen procesos tributarios abiertos o deudas pendientes de pago con una antigüedad superior a seis meses.

Entre los perfiles más afectados se encuentran:

Empresarios con obligaciones fiscales vencidas.

Personas naturales con impuestos de renta o IVA pendientes.

Usuarios que mantuvieron cuentas inactivas utilizadas para movimientos irregulares.

¿Cómo saber si debe en la DIAN? Verifíquelo ya

Con el fin de determinar si alguien se encuentra en la lista de morosos, es posible proceder de la siguiente manera:

Consultar el portal MUISCA de la DIAN o comunicarse a través de sus líneas oficiales: (601)7948883 o (601)489 9000. Estar pendiente de las notificaciones formales remitidas por correo o mediante el Auto Comisorio que presentarán los funcionarios durante las inspecciones.

En caso de que el contribuyente no ofrezca respuesta, el procedimiento subsiguiente es el embargo de los fondos que se encuentren en las cuentas que fueron declaradas.

¿Por qué embargan sus cuentas bancarias y bienes?

El Gobierno ha comunicado que su objetivo primordial es cerrar el cerco financiero en torno a los evasores y fortalecer la cultura tributaria en Colombia. De acuerdo con la entidad, la evasión fiscal ocasiona pérdidas millonarias que impactan negativamente la inversión pública y los programas sociales del Estado.

Las principales razones que fundamentan los embargos son:

Deudas tributarias no saldadas ante la DIAN.

Procesos judiciales o administrativos por incumplimiento financiero.

Uso indebido o inactividad prolongada de cuentas bancarias.

Reincidencia en la evasión o falsificación de información tributaria.

Se sugiere a los ciudadanos que, en caso de recibir un aviso de suspensión o embargo, acudan de inmediato a la entidad financiera o soliciten asesoría legal con el objetivo de resolver el proceso antes de que se lleven a cabo las sanciones.

Las autoridades aconsejan a la población realizar una verificación periódica de su estado tributario y prestar atención a cualquier notificación que sea emitida por la DIAN o por su entidad bancaria. Entre las acciones preventivas, se destacan:

Pagar los impuestos atrasados o formalizar acuerdos de pago.

Revisar las comunicaciones enviadas por la DIAN.

Mantener actualizados los datos personales y fiscales.

Evitar movimientos financieros sin justificación o cuentas inactivas.

El Gobierno enfatizó que estas acciones no buscan castigar, sino fomentar la responsabilidad fiscal y garantizar que los recursos públicos se recauden de manera justa y eficiente.

Si un ciudadano fue notificado de la medida, puede solicitar una revisión administrativa del proceso o gestionar un acuerdo de pago para recuperar el acceso a sus fondos. Una vez se compruebe el cumplimiento de la obligación tributaria, el banco podrá levantar el embargo y restablecer los servicios financieros.