Limpiar la tabla de madera con limón y sal: para qué sirve y cómo hacerlo correctamente

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Las tablas de madera son uno de los utensilios más utilizados en la cocina y, por estar en contacto constante con distintos alimentos, requieren una limpieza adecuada después de cada uso.

Entre los métodos caseros más conocidos aparece la combinación de limón y sal, utilizada para frotar la madera y realizar una limpieza complementaria. La acción abrasiva de los granos de sal facilita el frotado de la superficie, mientras que el limón puede ayudar especialmente frente a determinados olores.

Sin embargo, este procedimiento no debe confundirse con una desinfección ni reemplazar las pautas básicas de higiene. Se recomienda lavar las tablas después de preparar alimentos utilizando agua caliente y jabón.

¿Para qué sirve limpiar la tabla de madera con limón y sal?

El método puede resultar útil como una limpieza adicional, especialmente cuando la tabla conserva restos superficiales u olores después de haber sido utilizada.

La sal funciona principalmente por la fricción que genera al pasarla sobre la superficie. El limón, por su parte, aporta su acidez y su característico aroma. Por eso, la combinación suele utilizarse para frotar tablas de madera que necesitan una limpieza más profunda de su superficie.

Limón y sal no deberían considerarse sustitutos del lavado con agua y jabón ni un método suficiente para eliminar microorganismos potencialmente peligrosos.

Cómo limpiar una tabla de madera con limón y sal

Para hacerlo, se puede distribuir una pequeña cantidad de sal sobre la superficie de la tabla y utilizar medio limón para frotarla, realizando movimientos sobre las zonas que presentan residuos u olores.

Limpiar la tabla de madera con limón y sal: para qué sirve y cómo hacerlo correctamente Generado con IA.

Después, hay que retirar completamente los restos de limón y sal y realizar la limpieza habitual de la tabla. Finalmente, es importante dejarla secar por completo antes de guardarla, preferentemente en un lugar limpio y seco.

Además, si la tabla presenta surcos profundos, grietas o un desgaste importante, lo recomendable es reemplazarla, ya que esas zonas pueden resultar difíciles de limpiar correctamente.

De esta manera, el limón y la sal pueden incorporarse como un recurso complementario para la limpieza, pero manteniendo el lavado convencional como la principal medida de higiene.