Está confirmado: más de 1,8 millones de jubilados recibirán un aumento del 23,7% desde el próximo pago. (Fuente: Freepik)

Colpensiones ha confirmado que, durante el año 2026, más de 1,8 millones de pensionados recibirán un ajuste en su mesada. Este reajuste será aplicado de manera automática en la nómina correspondiente al mes de enero. El incremento responde directamente al aumento del salario mínimo estipulado por el Gobierno Nacional, sin que sea necesaria ninguna gestión por parte de los beneficiarios.

El ajuste del 23,7% se considera uno de los más significativos de los últimos años, superando el 12% decretado para el año 2024 y el 9,5% que correspondió a 2025. El impacto de esta mesada, que constituye el único ingreso para muchos adultos mayores, es inmediato y tangible, garantizando un soporte esencial para su bienestar económico.

Los jubilados con pensión mínima reciben un aumento récord este año

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán Calderón, explicó que las pensiones equivalentes a un salario mínimo mensual se incrementan en 2026 en el mismo porcentaje que el Gobierno fijó para el salario mínimo, quedando ajustadas a $1.750.905 y garantizando que ninguna pensión quede por debajo de ese valor.

En términos absolutos, el incremento equivale a $327.405 mensuales adicionales para quienes percibían la mesada mínima en 2025. Este reajuste aplica a todas las modalidades de pensión: vejez, invalidez y sobrevivencia. Las mesadas adicionales -mesada 13 y mesada 14- también se reajustan con el mismo incremento correspondiente al año.

Saldo extra para jubilados y pensionados por retroactivos pensionales (Fuente: Inteligencia Artificial).

¿Todos los jubilados reciben el mismo aumento de ANSES?

No. El porcentaje depende del valor de la mesada que cada pensionado recibe actualmente.

En Colpensiones, el 60,8% de las prestaciones se ajustan con base en el salario mínimo, mientras que el 39,2% restante se incrementa conforme al IPC. Las mesadas que superan un salario mínimo se reajustan con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor certificado para el año anterior, que para 2026 corresponde al 5,1%.

La ley garantiza además que las mesadas que al aplicarse el IPC queden por debajo del salario mínimo vigente sean automáticamente ajustadas hasta igualar ese valor. Colpensiones precisó que un pensionado que en 2025 recibía $2.000.000 pasará a recibir $2.102.000 en 2026, y quien devengaba $2.500.000 verá su mesada ascender a $2.627.500.

Un aumento sin precedentes: impacto desigual y qué sectores se ven más afectados

El ajuste de 2026 ocurre en un contexto marcado por una disparidad significativa entre el aumento del salario mínimo y la inflación real del país.

En el año 2025, la inflación experimentó un incremento del 5,1%, mientras que el salario mínimo fue instaurado con un aumento del 23,7%. En consecuencia, un pensionado que percibía una mesada de $1.600.000, al aplicarse el ajuste correspondiente por IPC, vería su pensión ascender a $1.681.600, un monto que se sitúa por debajo del salario mínimo vigente; por ende, se efectúa un ajuste automático a $1.750.905.

El aumento del salario mínimo conlleva repercusiones fiscales de considerable importancia. De acuerdo con el especialista en pensiones Kevin Hartmann, únicamente en Colpensiones, este incremento representaría un costo aproximado de 4 billones de pesos, mientras que Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad, estimó que el impacto total podría ascender a casi $10 billones anuales para la Nación.