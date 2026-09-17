Los equipos recorren barrios de Bogotá para conocer sus necesidades y orientar la atención.

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Bogotá puso en marcha un plan piloto para buscar en sus hogares a personas mayores que podrían estar atravesando situaciones de abandono, soledad o aislamiento. La estrategia, liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), ya realizó más de 60 visitas y encuestas en las localidades de Santa Fe y Los Mártires, con el propósito de conocer sus condiciones de vida y acercarlas a los servicios del Distrito.

El operativo cuenta con cerca de 30 profesionales, organizados en cinco grupos, que realizan recorridos casa a casa. El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, también ha acompañado algunas jornadas para conocer directamente las realidades de esta población y el trabajo que adelantan los equipos en los barrios.

Bogotá visita hogares de pensionados con profesionales y secretarios para comprobar sus condiciones de vida. Shutterstock

¿En qué consiste el plan piloto para visitar a personas mayores en Bogotá?

La iniciativa busca identificar a personas mayores que podrían estar en condiciones de vulnerabilidad y que no necesariamente tienen contacto con la oferta institucional. Para ello, los equipos visitan sus viviendas, conversan con ellas y recopilan información sobre sus condiciones de vida, redes de apoyo y necesidades.

El objetivo no es solamente realizar una encuesta. La información permite orientar a cada persona hacia los servicios que puedan contribuir a su bienestar y a la garantía de sus derechos.

“Estamos ajustando nuestros instrumentos, las encuestas y las preguntas para medir abandono, soledad y aislamiento a una base de datos de presuntas personas mayores en abandono”, explicó Angulo.

¿Qué localidades de Bogotá ya recibieron las visitas?

Durante las primeras semanas del piloto, los equipos de la Secretaría Distrital de Integración Social recorrieron sectores de Santa Fe y Los Mártires, donde realizaron alrededor de 60 visitas y encuestas.

Los recorridos permitieron conocer situaciones diversas. En algunos casos, las personas mayores viven solas, tienen ingresos limitados o enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos. En otros, aunque cuentan con familiares, no necesariamente reciben el acompañamiento que necesitan.

La estrategia también busca reconocer las particularidades de cada barrio. En Los Mártires, por ejemplo, los equipos encontraron realidades relacionadas con pagadiarios, inquilinatos, habitabilidad en calle y viviendas tipo 4, según explicó la Secretaría.

¿Qué servicios puede recibir una persona mayor después de la visita?

La información recopilada durante el abordaje permite identificar qué tipo de apoyo puede requerir cada persona. Según las necesidades encontradas, los equipos pueden orientar el acceso a servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Entre las alternativas mencionadas durante las jornadas se encuentran:

Centro Día: espacios de atención y acompañamiento para personas mayores.

Comedor comunitario: una opción para quienes presentan dificultades para garantizar su alimentación.

Orientación hacia la oferta institucional: información sobre programas y servicios disponibles según cada situación.

Articulación con otras respuestas de atención: acciones que correspondan cuando se identifican necesidades específicas.

La idea es que la visita no termine cuando los profesionales se retiran de la vivienda, sino que sirva como punto de partida para acercar a la persona mayor a la atención que necesita.

Por ahora, el plan piloto continúa con recorridos territoriales en Bogotá. El propósito es llegar a más hogares, conocer las condiciones particulares de las personas mayores y fortalecer las redes de cuidado para prevenir situaciones de abandono.