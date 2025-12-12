El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, le responde al presidente de Fenalco con una dura carta.

El Gobierno decretaría un aumento del 13,3: ¿cómo quedaría el salario mínimo en Colombia para el 2026?

El Ministerio de Trabajo reiteró su llamado al diálogo social tras la decisión de Jaime Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), de no participar en la mesa de concertación salarial para el ajuste del salario mínimo del próximo año. Según la cartera laboral, la ausencia del gremio dificulta un debate equilibrado en un escenario que reúne históricamente al Gobierno, los empresarios y las centrales obreras.

En los últimos días, Cabal sostuvo que la participación de Fenalco no tendría sentido debido a pronunciamientos públicos del Gobierno sobre el rumbo que debería tomar el incremento salarial. Sin embargo, desde el Ministerio se aclaró que no existe una cifra definida y que cualquier discusión debe apoyarse en criterios técnicos como productividad, inflación y proyecciones económicas.

Ante el anuncio del dirigente gremial, el ministro Antonio Sanguino envió una comunicación en la que lamentó la decisión y la calificó como un acto de “cobardía”, invitando al gremio a exponer sus posiciones dentro de la mesa y no desde fuera del proceso.

Qué plantea el Ministerio de Trabajo sobre la mesa salarial

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, retomado por Portafolio, la mesa se desarrollará con normalidad con la participación de centrales obreras y otros gremios como la Andi y Acopi, que confirmaron su asistencia. La cartera insistió en que el proceso debe mantenerse dentro de un marco técnico, basado en cifras oficiales del DANE , el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda .

La entidad remarcó además que sus declaraciones recientes han sido de carácter general y buscan resaltar la importancia de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, sin que ello constituya una propuesta concreta de incremento para la mesa.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, no participará de la mesa de concertación para el salario mínimo 2026. El MinTrabajo responde a su decisión. Redes sociales

Qué viene para la negociación del salario mínimo 2026

El Gobierno adelantó que continuará con las sesiones programadas, revisando indicadores como inflación, crecimiento económico y proyecciones de productividad, elementos que tradicionalmente definen el ajuste del salario mínimo en el país.

Mientras tanto, desde algunos sectores empresariales señalan que el debate debe darse con prudencia para evitar impactos sobre el empleo y la formalidad, mientras las centrales obreras insisten en la necesidad de priorizar el poder de compra de los trabajadores.

El Gobierno colombiano avanza con las sesiones programadas para discutir el salario mínimo 2026. (Fuente: Archivo) Nelson Hernandez Chitiva

El Ministerio reiteró que la invitación a Fenalco sigue abierta y que el espacio de concertación está diseñado precisamente para que todas las partes expongan sus argumentos con sustentos verificables.