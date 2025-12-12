Calendario tributario DIAN: la entidad publicó la fecha límite para que trabajadores independientes cancelen sus impuestos. (Fuente: Archivo).

El Gobierno decretaría un aumento del 13,3: ¿cómo quedaría el salario mínimo en Colombia para el 2026?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publicó las fechas clave del calendario tributario que deberán cumplir los trabajadores independientes en la recta final del año. Estos plazos incluyen obligaciones mensuales como retenciones en la fuente, autorretenciones y tributos específicos ligados a ciertas actividades económicas.

Con la llegada del cierre del año fiscal, muchos contribuyentes comienzan a revisar qué pagos deben realizar antes de finalizar diciembre y cuáles son las responsabilidades que no se pueden postergar.

Calendario DIAN: fechas límite para declarar y pagar retenciones de independientes

De acuerdo con la información oficial de la DIAN, los trabajadores independientes que actúan como agentes de retención o están inscritos como autorretenedores deben presentar la declaración y pago de las retenciones y autorretenciones en la fuente del mes anterior.

El plazo límite para cumplir con esta obligación se distribuye entre el 10 y el 23 de diciembre, según el último dígito del NIT del contribuyente. La entidad recordó que esta responsabilidad aplica para personas que:

Prestan servicios profesionales o técnicos a empresas públicas o privadas.

Emiten facturación electrónica sometida a retención en la fuente.

Están registrados como autorretenedores por su actividad económica.

Contratan servicios o personal que requiere practicar retención.

Calendario tributario DIAN: la entidad publicó la fecha límite para que trabajadores independientes cancelen sus impuestos. (Fuente: Archivo).

Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM: fecha límite

Además de las retenciones, diciembre también contempla el pago del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, correspondiente al período del mes anterior.

Este tributo debe pagarse a más tardar el 15 de diciembre, principalmente por empresas distribuidoras o comercializadoras de combustibles y actividades relacionadas con el transporte. En ciertos casos, también puede involucrar a independientes vinculados a este sector.

Recomendaciones de la DIAN para evitar sanciones

Dado que diciembre concentra múltiples vencimientos, la DIAN reiteró varias recomendaciones para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes:

Verificar ingresos y retenciones del mes : comprobar la información reportada por clientes o empresas contratantes.

Mantener la facturación electrónica actualizada : evitar inconsistencias entre lo facturado y lo declarado.

Solicitar certificados de retención a tiempo : estos documentos son claves para completar las declaraciones.

Actualizar el RUT si corresponde : revisar actividad económica, responsabilidades y régimen.

Usar los canales electrónicos autorizados: especialmente quienes están obligados a presentar declaraciones virtuales.

Calendario tributario DIAN: la entidad publicó la fecha límite para que trabajadores independientes cancelen sus impuestos. (Fuente: Archivo).

La entidad recordó que el fortalecimiento de sus sistemas de control ha incrementado la vigilancia sobre actividades relacionadas con combustibles, servicios profesionales y operaciones comerciales, por lo que es clave cumplir los plazos para evitar sanciones, intereses o procesos administrativos.