El Gobierno de Colombia ya avanza en las discusiones para definir el salario mínimo de 2026 y, como cada año, los pensionados están pendientes del anuncio.

Sin embargo, no todos verán un incremento automático en su mesada: los jubilados que reciben más de un salario mínimo no tendrán el mismo aumento que se decrete para el salario básico, pues su reajuste depende exclusivamente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Dane.

¿Por qué algunos pensionados no tendrán aumento automático en 2026?

En Colombia, el ajuste anual de las pensiones está regulado por la Ley 100 de 1993, que establece dos caminos:

Pensionados que reciben un salario mínimo : su mesada se ajusta en el mismo porcentaje que defina el Gobierno para el salario mínimo del nuevo año.

Pensionados que reciben más de un salario mínimo: el aumento no se calcula con el salario mínimo, sino únicamente con la variación del IPC del año anterior.

Esto significa que, si el salario mínimo incrementa por encima de la inflación, solo quienes reciben el mínimo verán un ajuste más alto.

¿Quiénes son los jubilados que no recibirán el aumento del salario mínimo 2026?

¿Cuánto subirán las pensiones que están por encima del salario mínimo en 2026?

Para 2026, el reajuste de las pensiones superiores al salario mínimo dependerá del IPC final que reporte el Dane. Con corte reciente, la cifra ronda el 5,18 %, lo que sirve como referencia preliminar.

Ejemplo:

Si hoy un pensionado recibe $3.000.000, con un IPC de 5,18 % su mesada quedaría cerca de $3.155.400 en 2026.

En cambio, si el salario mínimo sube por encima del 10 %, ese incremento solo aplicará para quienes reciben el mínimo.

¿Cómo se ajustarán las pensiones equivalentes al salario mínimo en 2026?

Los pensionados que reciben la mesada básica —equivalente al SMMLV— sí tendrán el reajuste que quede en firme tras las negociaciones entre Gobierno, empresarios y centrales obreras.

En 2025, por ejemplo, el salario mínimo quedó en $1.423.500, y ese mismo valor se trasladó a las pensiones mínimas.

Para 2026, aunque la cifra final aún no se anuncia, si el aumento se mantiene dentro de las proyecciones oficiales, las pensiones mínimas podrían ubicarse alrededor de $1.600.000, dependiendo del porcentaje que se decrete.

¿Qué deben tener en cuenta los jubilados frente al incremento de 2026?

Las pensiones de un salario mínimo : aumentan igual que el salario mínimo.

Las pensiones superiores al mínimo : aumentan únicamente según el IPC certificado.

El IPC es la referencia clave : si la inflación se mantiene en torno al 5 %, ese será el porcentaje que se aplicará.

Los reajustes se aplican el 1 de enero: sin necesidad de trámites por parte del pensionado.

¿Cómo saber si tengo derecho al aumento según mi régimen pensional?

Todo depende del régimen en el que esté afiliado el trabajador al momento de pensionarse:

Régimen de Prima Media (Colpensiones)

Debe cumplir con las semanas y edad exigidas.

La entidad hace el reajuste de manera automática según el monto de la mesada.

Régimen de Ahorro Individual (fondos privados / RAIS)

El incremento se calcula sobre el capital acumulado y sigue la normativa vigente.

El fondo realiza el ajuste de acuerdo con el IPC cuando la mesada supera el salario mínimo.

¿Cómo aplicar a la pensión si ya cumplí las semanas requeridas?

Si la persona ya completó los requisitos, puede iniciar el trámite siguiendo estos pasos:

Identificar el régimen (Colpensiones o fondo privado). Verificar requisitos: semanas y edad en el RPM; capital suficiente en el RAIS. Radicar la solicitud de reconocimiento de pensión ante la entidad correspondiente. Esperar la resolución que confirma el monto y la fecha de pago.

¿Qué es la mesada 13 y quiénes pueden recibirla en Colombia?

La llamada mesada 13 es un pago adicional que ciertos pensionados reciben cada año en el mes de junio. Actualmente, este beneficio se reconoce a quienes:

Reciben una pensión equivalente al salario mínimo.

Quienes tienen una mesada superior al mínimo no tienen derecho a este pago adicional.