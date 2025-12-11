La negociación del salario mínimo para 2026 en Colombia sigue un calendario legal que obliga al Gobierno, trabajadores y empresarios a dialogar durante diciembre. (Fuente: Archivo)

La negociación del salario mínimo para 2026 volvió a convertirse en uno de los temas más buscados por trabajadores y empleadores en Colombia. Cada año, el aumento salarial define gran parte del panorama económico del país, por lo que existe una fuerte expectativa sobre los tiempos y las reglas que rigen este proceso.

El inicio, las etapas y los plazos que deben cumplir los actores involucrados están claramente determinados, pero no siempre son conocidos por la opinión pública.

Por eso, entender cómo funciona este procedimiento permite anticipar los momentos clave y saber qué esperar en las próximas semanas.

¿Cuándo comienzan oficialmente las negociaciones del salario mínimo 2026?

Las negociaciones del salario mínimo se inician formalmente el 1° de diciembre, cuando se instala la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Este órgano reúne al Gobierno, centrales obreras y representantes de los empresarios, quienes son los encargados de presentar propuestas, analizar cifras económicas y buscar un acuerdo para el año siguiente.

Aunque muchos ciudadanos creen que el proceso se lleva al Congreso, la definición final depende de la Comisión de Concertación y, en última instancia, del Ejecutivo. Nelson Hernandez Chitiva

Durante los primeros días se socializan los informes de inflación, productividad y proyecciones económicas. Esta información sirve como base para que cada sector defina su postura antes de la primera fecha límite legal que exige el proceso.

¿Cuál es el primer plazo que deben cumplir las partes en la negociación?

El primer plazo clave es el 15 de diciembre, fecha límite para intentar lograr un acuerdo entre las tres partes. Si para ese día se alcanza una cifra común, el salario mínimo queda definido sin necesidad de extender las discusiones. Este periodo inicial suele ser decisivo, ya que permite medir qué tan cerca o lejos están las propuestas.

Si no se llega a un consenso antes del 15 de diciembre, la Comisión puede continuar reuniéndose de manera extraordinaria. Durante estos encuentros se ajustan cifras, se revisan nuevos escenarios económicos y se buscan alternativas para evitar que la decisión quede en manos del Gobierno.

¿Hasta qué fecha se puede negociar el salario mínimo si no hay acuerdo?

La negociación puede extenderse hasta el 30 de diciembre, fecha límite establecida por la ley para intentar alcanzar un acuerdo tripartito. Si antes de ese día los representantes logran concertar el valor del aumento, dicho monto se oficializa y se prepara para entrar en vigencia el 1° de enero del año siguiente.

Sin embargo, si no se logra una concertación antes de la fecha límite, la responsabilidad pasa al Gobierno Nacional. En ese caso, el Ejecutivo tiene la facultad de fijar el salario mínimo mediante decreto, sin intervención del Congreso, ya que este no participa en la definición del monto anual.