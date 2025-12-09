El salario mínimo para 2026 aún no está definido oficialmente, pero las discusiones entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras ya avanzan. (Fuente: Archivo)

La discusión sobre el salario mínimo en Colombia para 2026 avanza en medio de un escenario económico marcado por la desaceleración, la inflación acumulada de los últimos años y las expectativas de recuperación para el próximo periodo.

Como cada diciembre, el país centra su atención en las mesas de concertación, donde Gobierno, empresarios y centrales obreras analizan las variables que determinarán el ingreso base de millones de trabajadores.

Las primeras proyecciones ya comenzaron a circular y muestran un posible aumento significativo, impulsado por la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido y equilibrar los costos laborales con las dinámicas del mercado.

¿Cuál es el valor del salario mínimo proyectado para 2026?

Hasta el momento, el salario mínimo de 2026 no ha sido fijado oficialmente por el Gobierno colombiano. Sin embargo, diferentes analistas económicos y organizaciones sindicales han presentado estimaciones que oscilan entre un 13% y un 15% de incremento, lo que situaría el salario entre $1.625.000 y $1.660.000 sin auxilio de transporte.

Las negociaciones se realizan en la Comisión Permanente de Concertación y podrían extenderse hasta finales de diciembre. selensergen

Estas cifras se basan en el comportamiento de la inflación anual, la productividad laboral y las expectativas de crecimiento para el próximo año.

¿Qué factores influyen en el aumento del salario mínimo 2026?

El ajuste del salario mínimo depende de tres variables clave: la inflación del año que termina, el índice de productividad y el crecimiento económico.

Las centrales obreras insisten en que el aumento debe compensar la pérdida del poder adquisitivo que dejó la inflación pasada, mientras que los empresarios piden moderación para evitar efectos sobre el empleo y los costos de producción.

Las primeras proyecciones indican un aumento significativo impulsado por la inflación y la recuperación económica.

¿Cuándo se conocerá el salario mínimo definitivo para 2026?

De acuerdo con el calendario oficial, la Comisión de Concertación tiene plazo hasta el 15 de diciembre para llegar a un acuerdo. Si no se logra consenso, el Gobierno podrá decretar el aumento de manera unilateral entre el 30 y el 31 de diciembre.

En cualquiera de los escenarios, el anuncio final será público antes de terminar el año.

¿Cómo impactará el nuevo salario mínimo en los trabajadores colombianos?

El incremento del salario mínimo determina no solo el ingreso de millones de trabajadores, sino también el valor de otros pagos como el auxilio de transporte, las horas extras, los recargos dominicales y los aportes a seguridad social.

Por esta razón, el ajuste para 2026 será clave en la capacidad de compra de los hogares y en la planificación de las empresas.