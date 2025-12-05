Aunque el Gobierno todavía no ha revelado la cifra oficial para el salario mínimo 2026, el mercado ya anticipa un ajuste importante. (Fuente: IA)

Colombia entró en la etapa clave para la discusión del salario mínimo y el auxilio de transporte para 2026, un proceso que inició formalmente esta semana y que ya genera expectativas entre trabajadores, empresarios y analistas.

Aunque no existe un valor oficial, los cálculos preliminares del sistema financiero proyectan que el nuevo salario mínimo podría superar los 1,6 millones de pesos, mientras que el auxilio de transporte se acercaría a los 180.000 pesos el próximo año.

Las proyecciones, que servirán de base para la negociación tripartita, toman como referencia el comportamiento de la inflación, la productividad y el ritmo de recuperación económica en 2025.

¿Cuánto podría ser el salario mínimo en Colombia para 2026, según las primeras proyecciones?

Los equipos económicos de Bancolombia, el Banco de Bogotá y otros centros de análisis anticipan que el salario mínimo del próximo año podría ubicarse entre 1.550.000 y 1.600.000 pesos, sin incluir el auxilio de transporte.

Estas estimaciones parten de un aumento que rondaría entre el 9 % y el 12 %, dependiendo de cómo cierre la inflación este año.

Un aumento cercano al 12 % llevaría el salario a la banda más alta de las proyecciones.

Un incremento más moderado, cercano al 9 %, mantendría el ajuste en línea con la inflación prevista.

Varios analistas advierten que un aumento de doble dígito podría presionar la inflación de 2026, especialmente en sectores como alimentos, transporte y arriendos.

¿Cuándo se conocerá la cifra oficial del salario mínimo 2026?

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales tiene plazo legal hasta el 30 de diciembre de 2025 para llegar a un acuerdo entre Gobierno, empresarios y centrales obreras.

El calendario establece que:

Antes del 15 de diciembre, cada sector deberá presentar sus propuestas formales. Si no hay consenso, el presidente Gustavo Petro tendrá la facultad de fijar el monto por decreto, como ha ocurrido en años anteriores.

Los sindicatos suelen pedir aumentos superiores al 12 %, mientras que los gremios empresariales suelen proponer ajustes basados estrictamente en inflación y productividad.

¿Cómo podría impactar el aumento del salario mínimo en la inflación de 2026?

Los expertos coinciden en que un aumento por encima de la productividad puede traducirse en una presión adicional sobre los precios. Esto sucede porque muchas empresas trasladan los mayores costos laborales al consumidor final.

Proyecciones privadas indican que, si el incremento supera el 10 %, la inflación del próximo año podría ubicarse alrededor del 4,4 %, un nivel que complicaría la reducción de tasas de interés por parte del Banco de la República y limitaría la velocidad de la recuperación económica.

¿Qué posición tiene el Gobierno frente al salario mínimo 2026?

El Gobierno ha reiterado su intención de garantizar un aumento real del salario mínimo, es decir, que el ingreso básico crezca por encima del costo de vida. Sin embargo, los gremios empresariales —como la ANDI y Fenalco— advierten que un ajuste demasiado alto podría afectar la formalidad, la contratación y la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas.

Fenalco incluso ha expresado que evaluaría su participación en la mesa de concertación si el Gobierno decide fijar el incremento por decreto sin un proceso de negociación robusto, alegando que esto podría vulnerar el espíritu de concertación contemplado en la ley.

¿Cuánto propone aumentar la OIT para el salario mínimo 2026?

La cifra del 13,3% surgió de un análisis de la OIT con base en datos oficiales del Dane sobre los gastos reales de los hogares colombianos. El estudio concluyó que una familia de cuatro personas necesita casi $3 millones mensuales para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, transporte, salud y educación.

Bajo ese parámetro, el Ministerio de Trabajo impulsó la idea de un “salario vital y móvil”, argumentando que el alza debe responder al costo de vida y no solo a la inflación o a la productividad.

La propuesta fue defendida públicamente por el titular de la cartera laboral y respaldada por sectores del Gobierno, mientras que gremios como Fenalco han cuestionado lo que consideran un aumento excesivo que podría golpear el empleo formal.

¿En cuánto quedaría el salario mínimo 2026 con un aumento del 13,3%?

Para proyectar el posible salario mínimo de 2026, se toma como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) de 2025, que es de $1.423.500. Con un incremento del 13,3%, el cálculo queda así:

Salario mínimo 2025: $1.423.500

Incremento del 13,3%: $189.925

Proyección salario mínimo 2026: $1.423.500 + $189.925

Resultado estimado: $1.613.426

Esta proyección corresponde únicamente al salario básico, sin incluir auxilios adicionales.