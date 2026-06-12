El servicio militar obligatorio es regulado por ley, la cual determina quiénes deben cumplir con este deber, cuánto tiempo debe durar y los beneficios que obtienen los jóvenes al integrarse a las Fuerzas Armadas. (Fuente: Representación creada con IA)

En el territorio colombiano, el servicio militar constituye una obligación legal que deben cumplir los hombres al alcanzar la mayoría de edad. Cada año, miles de jóvenes se ven en la necesidad de presentarse ante las autoridades en aras de determinar su situación militar, proceso que define si han de servir en las Fuerzas Armadas, si quedan exentos de tal deber o si deben cumplir con otros requisitos conforme lo estipula la legislación vigente.

La normativa establecida indica que los ciudadanos están obligados a esclarecer su situación militar a partir de los 18 años. Este procedimiento es supervisado por organismos como el Ejército Nacional de Colombia y otras entidades de seguridad estatal, las cuales se encargan de organizar los reclutamientos y verificar la incorporación de los sujetos obligados.

En la actualidad, la regulación del servicio militar en el país se encuentra bajo la vigencia de la Ley 1861 de 2017, normativa que introdujo mejoras al sistema de reclutamiento, estableció nuevas compensaciones económicas y delineó excepciones para grupos específicos de ciudadanos.

Quiénes deben hacer el servicio militar 2026

En Colombia, el servicio militar es obligatorio para los hombres entre los 18 y 24 años. Al cumplir con la mayoría de edad, los ciudadanos deben presentarse ante las autoridades competentes para determinar su situación militar, proceso que definirá si deben ser incorporados al servicio o si pueden acogerse a alguna de las exenciones previstas por la ley.

Las mujeres no están obligadas a participar en este servicio, aunque tienen la opción de hacerlo de forma voluntaria si desean integrarse a las fuerzas militares o a programas de apoyo institucional. Las convocatorias se llevan a cabo de manera periódica y están destinadas a jóvenes de cohortes específicas de nacimiento.

La normativa establecida indica que los ciudadanos están obligados a esclarecer su situación militar a partir de los 18 años. (Fuente: Representación creada con IA)

Duración del servicio militar obligatorio

La duración del servicio militar varía según el perfil del conscripto. Generalmente, los jóvenes que han finalizado sus estudios secundarios prestan servicio durante un periodo de 12 meses, mientras que aquellos que no poseen el título de bachiller pueden ser requeridos para un tiempo de hasta 18 meses.

Durante este lapso, los soldados se dedican a labores de apoyo a las Fuerzas Armadas, que abarcan tareas de vigilancia, logística, operaciones de seguridad y programas comunitarios en diversas regiones del país.

Cuánto paga el Gobierno por el servicio militar 2026

En los últimos años, el Estado colombiano ha aumentado los beneficios económicos otorgados a quienes cumplen con dicha obligación. Los jóvenes que prestan servicio militar reciben una bonificación mensual que actualmente se aproxima al valor de un salario mínimo, además de proporcionarles alimentación, alojamiento, uniformes y atención médica durante todo el periodo de servicio.

Al finalizar su servicio, los soldados reciben también un pago adicional de licenciamiento y se les brinda apoyo para su reintegración a la vida civil. Estos beneficios persiguen el objetivo de reconocer el tiempo dedicado a la defensa del país y mejorar las condiciones de quienes se incorporan a las fuerzas militares.

Quiénes están exentos del servicio militar en 2026

La legislación colombiana incluye ciertas excepciones que permiten a individuos ser exonerados del servicio militar. Este grupo abarca a personas que presentan discapacidades físicas o condiciones médicas que les dificultan cumplir con las demandas del servicio.

Asimismo, pueden quedar exentos aquellos hombres que están casados o son padres, así como quienes son responsables del sustento de sus padres o hermanos. Además, se incluye a los miembros de comunidades indígenas que residen en sus territorios, así como a religiosos pertenecientes a instituciones oficialmente reconocidas. En determinadas circunstancias, los ciudadanos tienen la opción de abonar una cuota de compensación militar para regularizar su situación sin necesidad de prestar el servicio.