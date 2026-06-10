La ciudad de Chicago confirmó un aumento en el salario mínimo que entrará en vigor el 1 de julio, cuando el piso salarial pasará de u$s 16,20 a u$s 17,05 por hora. La medida se suma a una tendencia que avanza en varias ciudades de Estados Unidos, donde las autoridades locales ajustan los salarios mínimos ante el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.

La decisión fue respaldada por el alcalde Brandon Johnson, quien destacó el compromiso de la ciudad con los derechos laborales. El aumento aplica a los trabajadores en general, aunque los empleados que reciben propinas seguirán percibiendo u$s 12,96 por hora —tarifa que no se revisará hasta el 1 de julio de 2028.

¿Quiénes cobrarán más con el nuevo salario mínimo?

El incremento beneficia a los trabajadores de Chicago que no reciben propinas como parte de su compensación. A partir del 1 de julio, cualquier empleado bajo esa categoría tendrá derecho al nuevo piso de u$s 17,05 por hora.

El paquete de medidas también amplía las protecciones laborales vigentes. Los empleados que trabajen al menos 80 horas dentro de un período de 120 días tendrán derecho a hasta cinco días de licencia paga y cinco días de licencia por enfermedad paga.

La ciudad de Chicago confirmó un aumento en el salario mínimo que entrará en vigor el 1 de julio, cuando el piso salarial pasará de u$s 16,20 a u$s 17,05 por hora.

¿Qué otros cambios laborales entran en vigor desde julio?

Además del aumento salarial, Chicago expande la cobertura de la Ordenanza de Semana Laboral Justa (Fair Workweek Ordinance), que obliga a ciertos empleadores a ofrecer horarios predecibles y a compensar económicamente cualquier cambio de último momento en la programación.

¿A qué empleadores aplica?

La norma alcanza a empresas con al menos 100 empleados a nivel global y a operadores de restaurantes con 250 trabajadores y 30 locales o más . Los sectores cubiertos incluyen:

Servicios de edificios

Salud

Hotelería

Manufactura

Restaurantes

Comercio minorista

Servicios de depósito y logística

Para quedar amparado, el empleado debe ganar u$s 33,85 por hora o menos, o percibir un salario anual de u$s 64.945,55 o menos. A partir del 1 de julio, además, los trabajadores podrán iniciar acciones legales si consideran que sus derechos fueron vulnerados bajo la Ordenanza de Licencia Paga y Licencia por Enfermedad.